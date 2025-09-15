رسالة إلى قادة حماس.. أبرز ما جاء في مؤتمر نتنياهو وروبيو في القدس المحتلة (شاهد)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن بلاده لن تتخلى عن مسؤوليتها الأمنية الكاملة على قطاع غزة، معتبراً أن ذلك “ضرورة قصوى لضمان القضاء التام على حماس ومنع أي تهديدات مستقبلية”.

وادعى نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في القدس المحتلة، الاثنين، أن الهجوم الذي استهدف قادة حماس في الدوحة لم يفشل، بل أرسل رسالة قوية لهم مفادها أنهم “لا يملكون أي حصانة” وأنه “لا يمكنهم الهرب”.

من جانبه، وصف روبيو هجوم السابع من أكتوبر /تشرين الأول، في إشارة إلى عملية “طوفان الأقصى” 2023، بأنه “عمل وحشي قام به حيوانات بربريون”. وشدد على أن واشنطن تريد المساعدة في بناء غزة لتكون “مسالمة وخالية من حماس”.

أبرز تصريحات نتنياهو:

الجيش يحاول إخلاء مناطق القتال من السكان المدنيين، وذلك بهدف تسهيل عملياته التي تركز على تحرير المختطفين والقضاء على حماس.

سياسة تدمير المباني في القطاع التي تُستخدم كـ”معاقل لحماس” ضرورية لتحقيق الأهداف العسكرية الإسرائيلية.

أريد “حكومة انتقالية مدنية” يديرها أشخاص لا يسعون إلى تدمير إسرائيل ولا ينتمون إلى أي تنظيمات “إرهابية”.

إسرائيل ستضمن نزع سلاح حماس بشكل كامل، ومنع أي محاولات لتهريب الأسلحة إلى داخل القطاع في المستقبل.

أبرز تصريحات وزير الخارجية الأمريكي: