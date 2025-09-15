شاهد: وزير الصحة الروسي ينقذ حياة راكب على متن رحلة جوية

أنقذ وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو حياة أحد الركاب خلال رحلة جوية من موسكو إلى هانوي، أمس الأحد، بعدما تعرض رجل روسي يبلغ من العمر 50 عاما لأزمة قلبية حادة وارتفاع شديد في ضغط الدم أثناء الطيران.

وعندما طلب طاقم الطائرة مساعدة طبية عاجلة، سارع الوزير موراشكو، الذي كان متوجها في مهمة رسمية إلى فيتنام، إلى التدخل فورا وتقديم الإسعافات الضرورية.

واستقرت حالة الراكب بعد تدخل الوزير، مما سمح له بإكمال الرحلة بأمان حتى الوصول إلى وجهته.

تصادف وجوده على متن الطائرة في رحلة عمل.. وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو ينقذ راكبا من موت محقق pic.twitter.com/cNtBNGYK5m — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 15, 2025

وأكد بيان صادر عن سفارة روسيا في فيتنام بشأن الواقعة، أن حياة وصحة الراكب لم تعد مهددة بعد الرعاية الفورية التي قدمها موراشكو على متن الطائرة.

وقالت السفارة الروسية في هانوي: “أظهر الوزير موراشكو مثالا للإنسانية والكفاءة الطبية، واستجاب لنداء الطاقم في الوقت المناسب، مما أنقذ حياة مواطن روسي كان في حالة صحية حرجة”.