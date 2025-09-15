الأخبار|إسرائيل

صحفي إسرائيلي: “نتنياهو مهتم بأهدافه الشخصية ويعرف أن بديل الحرب هو التنازل عن الحكم”

نتنياهو يصر على مواصلة الحرب لأهداف سياسية
تشير تقديرات إلى أن نتنياهو يصر على مواصلة الحرب لأهداف سياسية (رويترز)
انتقد الصحفي الإسرائيلي يوآب شتيرن الأحد موقف رئيس وزراء بلاده من الحرب في غزة، مشيرا إلى أن بنيامين نتنياهو يضع أهدافه الشخصية في المقام الأول، وأنه يعرف أن “بديل الاستمرار في الحرب هو التنازل عن الحكم”.

وفي مقابلة مع الجزيرة مباشر وردا على سؤال عن الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قال شتيرن “يبدو أن نتنياهو مستعد للتضحية بحياتهم فهم مصدر إزعاج بالنسبة له فلماذا يجب عليه أن يفكر بالتنازل عن الحكم لصالح عشرين شابا سمحوا لأنفسهم أن يختطفوا” .

ويتعرض نتنياهو لانتقادات واسعة في المجتمع الإسرائيلي بعد هجوم الدوحة الفاشل الأسبوع الماضي، والذي استهدف اغتيال وفد حماس المفاوض أثناء اجتماع لهم في العاصمة القطرية.

وتشهد إسرائيل مظاهرات مستمرة منذ أشهر مطالبة بوقف الحرب في غزة، وتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار مع حماس يؤمن إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لديها.

وفي الوقت الذي يقترب فيه الجيش الإسرائيلي من إطلاق عملية “مركبات غدعون 2” بهدف السيطرة على مدينة غزة، نقلت القناة 12 الإسرائيلية مساء الأحد عن تقديرات الجيش أن تحقيق أهداف الحرب كلها سيكون أمرا صعبا.

المصدر: الجزيرة مباشر

