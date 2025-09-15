نجمة يهودية تفاجئ الحضور وظهور خاص لخافيير بارديم.. فلسطين تتصدر منصة جوائز “إيمي 2025”

تحول حفل توزيع جوائز “إيمي” في نسخته الـ77، الذي أقيم في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، إلى منبر سياسي بعد أن أدلت الممثلة الأمريكية اليهودية هانا أينبندر بتصريحات قوية ومناهضة لإسرائيل.

ممثلة يهودية تهتف الحرية لفلسطين

وخلال تسلمها جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في مسلسل “هاكس” (Hacks) أعلنت أينبندر موقفها السياسي بوضوح، حيث انتقدت سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتجاه فلسطين وملف الهجرة، وهتفت: “الحرية لفلسطين”، ونددت بوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية.

وفي تصريحات لاحقة، أشارت إلى أن لديها أصدقاء أطباء يعملون في شمال غزة، مؤكدة أن القضية قريبة جدًّا إلى قلبها، وقالت أينبندر إنها، بوصفها يهودية، ترى أنه من واجبها التأكيد على أن “اليهود منفصلون عن دولة إسرائيل”. وأضافت “ديننا وثقافتنا منفصلان تماما عن هذا الكيان الإثني القومي”.

مناهضة لإسرائيل

وأعربت عن تأثرها العميق بالجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة أنها ستواصل التنديد بالمؤسسات التي “تشارك إسرائيل في حرب الإبادة الجماعية”، وأنها تعتزّ بكونها جزءًا من الحملات المناهضة لإسرائيل.

ولم يكن موقف أينبندر الوحيد من نوعه، حيث تحول الحفل الفني إلى منصة للتضامن مع القضية الفلسطينية. فقد حضر الممثل الإسباني خافيير بارديم -المرشح عن دوره في مسلسل “مونستر: ذا ليلي أند إريك ستوري” (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story)- مرتديًا الكوفية الفلسطينية.

كما انضمت إليه الممثلة البريطانية إيمي لو وود من مسلسل “وايت لوتس” (The White Lotus)، التي وضعت شارة حمراء تحمل شعار منظمة “Artists4 Ceasefire” (فنانون من أجل وقف إطلاق النار).