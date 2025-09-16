بوتين بالزي العسكري.. روسيا وبيلاروسيا تجريان تدريبات على إطلاق أسلحة نووية (فيديو)

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الثلاثاء، أن روسيا وبيلاروسيا تجريان تدريبات على إطلاق أسلحة نووية تكتيكية روسية ضمن مناورات عسكرية مشتركة، في إطار استعراض للقوة يهدف لاختبار الجاهزية القتالية للجيوش.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن رئيس الأركان البيلاروسي أن المناورات شملت أيضا الصاروخ الروسي الأسرع من الصوت “أوريشنك”، والذي اختبرته موسكو العام الماضي خلال عملياتها في أوكرانيا.

وتختتم الدولتان خمس أيام من التدريبات العسكرية التي تحمل اسم “زاباد” (الغرب)، حيث أكد محللون عسكريون غربيون أن هدفها الأساسي هو “ترهيب أوروبا” وفقا لرويترز، خاصة بعد إعلان القوات البولندية وقوات الناتو إسقاط طائرات مسيرة روسية دخلت الأجواء البولندية مؤخراً، ما دفع وارسو لإغلاق حدودها مع بيلاروسيا مؤقتاً كإجراء احترازي.

وتستضيف بيلاروسيا، الحليف الوثيق لروسيا والحدودية مع أوكرانيا وروسيا وأعضاء الناتو (بولندا، وليتوانيا، ولاتفيا)، الأسلحة النووية التكتيكية الروسية مع احتفاظ موسكو بالسيطرة عليها. وتعمل مينسك على إعادة فتح وتجديد منشآت التخزين النووية التي تعود للعهد السوفيتي.

بدوره، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين الثلاثاء أن 100 ألف عسكري يشاركون في مناورات “زاباد 2025” المشتركة بين روسيا وبيلاروس.

وقال بوتين وقد ارتدى الزي العسكري “اليوم نجري الجزء الأخير من مناورة زاباد 2025 الاستراتيجية”، مشيرا الى أنها “تُجرى في 41 ميدان اختبار وبمشاركة 100 ألف عسكري. يتم وسيتمّ استخدام نحو 10 آلاف نظام سلاح وتجهيزات عسكرية”.

ونقلت وكالة “بيلتا” عن لوكاشينكو قوله: “من الطبيعي أن تكون الأسلحة النووية التكتيكية الروسية جزءاً من مناورات زاباد. نحن نتدرب على كل شيء هناك. الغرب يعلم ذلك، نحن لا نخفيه. من إطلاق الأسلحة التقليدية الصغيرة وصولاً إلى الرؤوس النووية. ويجب أن نكون قادرين على تنفيذ ذلك، وإلا فلماذا توجد هذه الأسلحة على الأراضي البيلاروسية؟”.

وأضاف: “نحن لا نخطط مطلقاً لتهديد أي طرف بهذه القدرات”.

وزارة الدفاع البيلاروسية أكدت في بيان أن المناورات تضمنت تدريبات على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية ونشر صاروخ “أوريشنك” الروسي متوسط المدى، والذي استخدمته موسكو لأول مرة في أوكرانيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وكان الرئيس الروسي قد صرح نهاية العام الماضي أن روسيا قد تنشر صواريخ “أوريشنك” على الأراضي البيلاروسية في النصف الثاني من عام 2025، مؤكداً أنها “لا يمكن اعتراضها”، حسب ادعائه.

يذكر أن لوكاشينكو الذي يجري محادثات منتظمة مع بوتين، سمح لموسكو باستخدام الأراضي البيلاروسية للدخول إلى أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، لكنه لم يرسل قوات بلاده للمشاركة المباشرة في القتال.