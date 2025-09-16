ترامب يحذر حماس: سنفتح عليكم “أبواب الجحيم” إذا فعلتم هذا (فيديو)

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حركة حماس من عواقب وخيمة إذا أقدمت على استخدام الأسرى دروعا بشرية في مواجهة الهجوم الإسرائيلي البري المرتقب على قطاع غزة، مؤكدا أن مثل هذه الخطوة ستفتح عليها “أبواب الجحيم”.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده قبيل مغادرته البيت الأبيض، إنه حصل على تقارير خلال الأيام الماضية تفيد بأن حماس تفكر في استخدام نحو 20 أسيرا، إضافة إلى جثامين 32 قتيلا، دروعا بشرية، مشددا على أن “هذا أمر لم نسمع به منذ مئات السنوات”.

وأضاف “إذا فعلوا ذلك فسيكونون في ورطة كبيرة. حماس ستواجه مشكلة كبيرة جدا إذا أقدمت على مثل هذه الخطوة”.

وفي معرض رده على سؤال حول الهجوم الإسرائيلي البري الجديد على غزة، أوضح ترامب “سنرى ما سيحدث، سمعت أن الإسرائيليين يريدون الدخول. لا أحد سعيد بالوضع القائم، لكن إذا وضعت حماس الأسرى على الخطوط الأمامية فسوف نفتح أبواب الجحيم عليهم”.

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى تقرير لجنة أممية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، قائلا “عندما يحين موعد التصويت على هذا التقرير، سنرى ما سيحصل”، في إشارة إلى أن الموقف الأمريكي من هذه الاتهامات لم يحسم بعد.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أمس الاثنين، إن حماس أخرجت الأسرى الإسرائيليين إلى فوق الأرض لمحاولة منع احتلال مدينة غزة.

ونقلت الهيئة عن مسؤول أمني أن من الممكن أن يتعرض الأسرى للقتل، إذا دخلت قوات جيش الاحتلال مدينة غزة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المخاطر.

وأكدت حركة (حماس) في بيان، الاثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتمكن من استرجاع الأسرى في قطاع غزة عبر القتل والقصف والتدمير.

وقال البيان “يتحمّل مجرم الحرب نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، المسؤولية الكاملة عن مصير جنوده الأسرى في غزة، ولن تفلح سياساته الإجرامية في استرجاعهم عبر القتل والقصف والتدمير”.