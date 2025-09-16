تقارير: ضوء أخضر أمريكي يمهد لعملية برية في غزة

كشف موقع “أكسيوس” الأميركي، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، أن جيش الاحتلال شرع في تنفيذ عملية برية داخل مدينة غزة، في تصعيد جديد للحرب المستمرة منذ شهور على القطاع.

وبحسب المصادر، أبلغ ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، نتنياهو أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدعم هذه العملية البرية، وتريد أن تُنفذ وتُستكمل بسرعة، ما يعتبر مؤشراً على رغبة واشنطن في منح إسرائيل غطاءً سياسياً كاملاً.

Hamas are not agents of peace, but agents of terror and barbarism. They are still holding 48 hostages and using civilians as human shields. Let me be clear: as long as Hamas exists, there will never be peace in this region. pic.twitter.com/TSWKZ2SLhf — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 15, 2025

وكان ماركو روبيو ونتنياهو قد عقدا مؤتمرا في وقت سابق من يوم الإثنين في القدس تطرقا فيه إلى نقاط عدة بينها، وصف روبيو هجوم السابع من أكتوبر /تشرين الأول، في إشارة إلى عملية “طوفان الأقصى” 2023، بأنه “عمل وحشي قام به حيوانات بربريون”.

وشدد على أن واشنطن تريد المساعدة في بناء غزة لتكون “مسالمة وخالية من حماس”.

وفي السياق نفسه، نقلت “أكسيوس” عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة ترمب لن تسعى إلى وقف إسرائيل، وستسمح لها باتخاذ قراراتها الخاصة بشأن الحرب في غزة، مؤكداً أن “هذه حرب نتنياهو وليست حرب ترمب، وهو وحده سيتحمل تبعات ما سيحدث بعد ذلك”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، نشر في وقت سابق من اليوم على منصته “سوشيال تروث”، أنه يأمل أن تدرك حركة حماس ما قد تواجهه إذا أقدمت على استخدام الرهائن كدروع بشرية في مواجهة الهجوم البري الإسرائيلي، واصفًا ذلك بأنه “جريمة إنسانية نادرة الحدوث” على حد قوله.

كشفت القناة 12 الإسرائيلية يوم الاثنين، أن إيال زامير، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقد اجتماعًا وُصف بـ”الأخير” قبل انطلاق العملية البرية المرتقبة في مدينة غزة.

وأضافت القناة أن المجلس الوزاري المصغر يقدّر أن العملية ستستمر حتى نهاية العام الجاري، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تصعيد عسكري واسع النطاق.

ويأتي هذا الموقف في وقت يتواصل فيه القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق القطاع، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية أعمق، فيما يرى مراقبون أن الضوء الأخضر الأميركي قد يطيل أمد الحرب ويزيد كلفتها على المدنيين الفلسطينيين.

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفا و905 شهداء، و164 ألفا و926 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 425 مواطنا بينهم 145 طفلا.