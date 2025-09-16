حماس ترد على تصريحات ترامب بشأن الأسرى الإسرائيليين

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتغاضي عن استشهاد نحو 65 ألف مدني في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، واعتبرت تصريحاته بشأن الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة والأسرى الإسرائيليين “انحيازًا سافرًا للدعاية الصهيونية وتجسيدًا صارخًا لازدواجية المعايير”.

وقالت الحركة في بيان إن مجرم الحرب، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الإسرائيليين في غزة، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية شريكة بشكل مباشر في تصعيد حرب الإبادة الوحشية.

وأضاف البيان أن ما تتعرض له مدينة غزة من “تدمير ممنهج وحملة إبادة فاشية” يهدد أيضًا حياة الجنود الأسرى لدى المقاومة، مؤكدة أن مصيرهم تحدده “حكومة الإرهابي نتنياهو”.

وشددت حماس على أن الإدارة الأميركية تدرك أن نتنياهو يعمل على تدمير كل فرص التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، معتبرة تصريحات ترمب دعمًا لهذه السياسة وإمعانًا في الانحياز.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نشر في وقت سابق من اليوم على منصته “سوشيال تروث”، أنه يأمل أن تدرك حركة حماس ما قد تواجهه إذا أقدمت على استخدام الرهائن كدروع بشرية، واصفًا ذلك بأنه “جريمة إنسانية نادرة الحدوث” على حد قوله.

وأضاف ترمب أنه اطّلع على تقرير إخباري يشير إلى أن حماس نقلت الرهائن إلى مواقع فوق الأرض بهدف استخدامهم كدروع بشرية في مواجهة الهجوم البري الإسرائيلي.