رسائل جديدة من وزير الخارجية الأمريكي لقطر وحركة حماس

أكد ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن قطر هي الدولة الوحيدة القادرة على الوساطة بشأن غزة، مضيفا أن واشنطن تعلم أن قطر مستاءة مما حدث في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة، مشددا على أنه يأمل في أن تعود قطر إلى المشاركة في المفاوضات.

وقال روبيو، في تصريحات للصحفيين قبيل مغادرته مطار بن غوريون متوجهًا إلى العاصمة القطرية الدوحة، إن حركة حماس “تختبئ خلف الأسرى والمدنيين”، مشيرا إلى أن إسرائيل بدأت تنفيذ عمليات في مدينة غزة لذلك هناك وقت قصير جدا أمام حماس للتوصل إلى اتفاق “مهلة قصيرة جدًا قد لا تتجاوز أيامًا للقبول باتفاق لوقف إطلاق النار”.

وأضاف أن احتجاز حماس للأسرى الإسرائيليين “قارب على العامين وهو غير مقبول على الإطلاق”، داعيًا الحركة إلى “إطلاق سراح جميع الرهائن فورًا أحياءً وأمواتًا”، مشيرًا إلى أن قصصًا مؤلمة وصادمة سمعها من عائلات الأسرى أثناء وجوده في القدس تؤكد أن الحرب “طالت بما فيه الكفاية”.

وبشأن تصريحات إسرائيلية بضم الضفة الغربية، قال روبيو إن ذلك، جاء كرد فعل على قرار العديد من دول العالم إعلان دولة فلسطينية من جانب واحد.

وفي سياق آخر، أشاد ماركو روبيو برئيسه ترامب واصفًا إياه بصانع السلام قائلًا: “لا يوجد قائد في العالم يمكنه إنجاز ما فعله الرئيس ترامب لصالح العالم كله”، مؤكّدًا أن ترامب “الوحيد القادر على التحدث مع الروس والأوكرانيين لإنهاء الحرب”.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت يوم الاثنين، أن الوزير ماركو روبيو سيُعرب خلال زيارته إلى قطر يوم الثلاثاء عن دعم واشنطن لسيادة قطر، وذلك بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قيادة من حركة حماس في الدوحة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت، في بيان، إن الوزير “سيجدد تأكيد الولايات المتحدة دعمها الكامل لأمن قطر وسيادتها بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة”.