صاروخ من اليمن يجبر طائرة نتنياهو على الهبوط اضطراريا (فيديو)

اضطرت طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الهبوط الفوري، اليوم الثلاثاء، عقب إطلاق صاروخ من اليمن، حسبما ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم”.

وأكدت الصحيفة أن طائرة نتنياهو “جناح صهيون” اضطرت إلى الهبوط فور رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأظهرت مشاهد مصورة لحظة اعتراض أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي للصاروخ مساء اليوم الثلاثاء، فيما أعلنت الجبهة الداخلية عن دوي صفارات الإنذار في القدس المحتلة ومحيطها فور رصد عملية الإطلاق.

وقال المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، على انستغرام “تم تفعيل الإنذارات في عدد من المناطق في أنحاء البلاد في أعقاب إطلاق قذائف من اليمن“.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن الكاميرات التقطت وميض الانفجار في السماء أثناء عملية الاعتراض.