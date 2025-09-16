غزة.. الاحتلال يقتل 3 صحفيين جدد وارتفاع حصيلة الشهداء إلى 251

ارتفع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 251 صحفيا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وذلك عقب الإعلان عن استشهاد ثلاثة من الصحفيين، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي مساء الاثنين.

وأفاد البيان أن الصحفيين الذين استشهدوا هم: الصحفي الشهيد محمد الكويفي من وكالة شهاب للأنباء، والصحفي الشهيد أيمن هنية المصور ومهندس البث في وكالة المنارة للإعلام، والصحفية الشهيدة إيمان الزاملي من شبكة فلسطين نيوز.

عاجل | استشهاد الزميل الصحفي محمد الكويفي قبل قليل، جراء استهداف إسرائيلي في مدينة #غزة، ليلتحق بأفراد أسرته الذين ارتقوا قبل أشهر، ومن بينهم زوجته وطفلاه. pic.twitter.com/Z9obxdXD4l — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) September 15, 2025

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي “استهداف وقتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج” من قبل القوات الإسرائيلية، داعيا “الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وأضاف البيان: “نُحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النكراء الوحشية”.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات ذات العلاقة “بإدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة”، مشددا على ضرورة “ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم”.

الإعلام الحكومي في غزة: ارتقاء 3 صحفيين ليرتفع عدد الشهـ ـداء الصحفيين في القطاع إلى 251 شهيدًا صحفيًا:

– الصحفي/ محمد الكويفي

– الصحفي/ أيمن هنية

– الصحفية/ إيمان الزاملي.#شهداء_صدق_الكلمة في غزة pic.twitter.com/JH8CLJOldI — احمد فوزي (@Afyemeni1) September 15, 2025

“التغطية على الإبادة”

وفي الأثناء، اتهمت المقررة الأممية الخاصة بحرية الرأي والتعبير، إيرين خان، إسرائيل باستهداف الصحفيين عمدا في غزة بهدف “التغطية على الإبادة”، ووصفت الحرب بأنها الأكثر دموية في تاريخ الصحافة، حيث بلغ عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين وفق أحدث أرقام الأمم المتحدة 252 منذ بدئها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت خان في جنيف: “الطريقة التي يتم من خلالها قتل الصحفيين وإسكاتهم… هي للتغطية على الإبادة”، مؤكدة أن عدد الصحفيين الذين قتلوا في غزة يتجاوز ما سجل في الحروب العالمية وحرب فيتنام ويوغوسلافيا وأفغانستان مجتمعة. وأضافت أن “الأرقام مرشحة للارتفاع مع استمرار أعمال القتل أسبوعيا”.

وأشارت إلى أن إسرائيل تشن “حملات تشهير” لإسقاط شرعية الصحفيين، واصفة إياهم بأنهم “مناصرون للإرهابيين” أو “إرهابيون” بهدف المساس بمصداقيتهم، معتبرة أن الأمر “يتعلق بمحاولة قتل الخبر إلى جانب قتل الصحفيين”.

وانتقدت استمرار منع الصحفيين الدوليين من دخول غزة، واعتبرت أن ذلك يمثل “سابقة فظيعة” في تاريخ حرية الإعلام، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف استهداف الصحفيين الفلسطينيين.