غضب عائلات الأسرى يلاحق نتنياهو أمام منزله في القدس (فيديو)

Published On 16/9/2025

تظاهر أفراد من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، أمام منزل بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء في شارع غزة بالقدس، حيث أعلنوا اعتزامهم قضاء الليل في المكان ونصب الخيام احتجاجًا على سياسات الحكومة.

وقالت هيئة عائلات الأسرى إن شرطة الاحتلال أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى موقع المظاهرة، في محاولة لتطويق الاحتجاجات.

وأشارت إلى المفارقة بين الأسرى المحاصرين داخل غزة تحت القصف الإسرائيلي، وبين موقف نتنياهو الذي تمكن، قبل ساعات، من مغادرة منزله محاطًا برجال الأمن بعيدًا عن صرخات العائلات.

وأضافت الهيئة أن “المسافة بين مدينة غزة وشارع غزة في القدس لم تكن يومًا أبعد من الآن”، في إشارة إلى فجوة الثقة المتزايدة بين الحكومة وعائلات الأسرى.

“أحياءً وأمواتاً”

كان ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، قال عقب لقائه عائلات الأسرى في القدس إن رواياتهم “مؤلمة ولا تُصدَّق” على حد قوله.

وأضاف روبيو أن الحرب طالت بما فيه الكفاية، وشدد على ضرورة أن تفرج حركة حماس فوراً عن جميع الأسرى أحياءً كانوا أو موتى.

المصدر: الجزيرة مباشر

