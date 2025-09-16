“كهنة ضد الإبادة الجماعية”.. تحرك كنسي تاريخي لمئات من القساوسة من 21 دولة بشأن غزة

أعلن أكثر من 550 من الكهنة الكاثوليك، ينتمون إلى 21 دولة في 4 قارات، اليوم الثلاثاء تأسيس شبكة “كهنة ضد الإبادة الجماعية”، ونددوا بالتطهير العرقي وجرائم الحرب التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة.

وقال القساوسة في بيان اليوم الثلاثاء “نحن كهنة كاثوليك من مختلف أنحاء إيطاليا والعالم، ولا يمكننا الصمت إزاء المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي المحتلة”.

“لا نمثّل أنفسنا فقط”

وأضاف الكهنة في بيانهم “لا نتحدث بصفتنا سياسيين، بل رعاة وقادة مجتمعات تؤمن بالإنجيل وبكرامة كل حياة بشرية”، وأوضحوا أنهم “لا يتحدثون فقط عن أنفسهم، بل يمثلون المجتمعات التي يقومون برعايتها في الكنيسة الكاثوليكية”.

وأكد الكهنة الكاثوليك أن “رسالتهم ليست موجهة ضد أحد، ولكنها لصالح الحياة والسلام”، وأنهم “يدينون منطق الحرب والعنف أينما وجد”.

“ضد من يقتل البشر الأبرياء”

ودعا الكهنة في بيانهم إلى “احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وأحكام المحكمة الجنائية الدولية ضد من يضطهد ويقتل أرواح البشر الأبرياء”.

وتابع البيان قائلا “بنفس القوة التي ندين بها هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ندين بشدة أكبر الرد غير المتناسب والعنف وقتل الأبرياء بذريعة (أخطاء غير مقصودة كما صرّح بذلك الرئيس الإيطالي)، وقصف دول ثالثة ذات سيادة، وجرائم الحرب والتطهير العرقي واستخدام التجويع كسلاح إبادة، والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”.

وأوضح الكهنة الكاثوليك أنهم يستندون في موقفهم إلى إيمانهم بتعاليم الإنجيل والمسيح “الذي يدين نفاق الأقوياء الذين يقتلون الأبرياء”.

وأضافوا “نشعر بضرورة إسماع صوت من لا صوت لهم، وهم الضحايا الأبرياء الذين ينادون بالعدالة”.

وطالب الكهنة الكاثوليك في بيانهم بما يلي:

وقف الإبادة الجماعية في فلسطين.

الدفاع عن كل حياة إنسانية.

إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، وكذلك جميع الأسرى المدنيين الفلسطينيين لدى الاحتلال.

إنهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل على فلسطين بشكل فوري.

فتح الطريق نحو السلام المبني على العدل والحقيقة.

يأتي بيان الكهنة الكاثوليك في اليوم الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا بدء المرحة الثانية من عملية “مركبات غدعون 2” في مدينة غزة.

وأقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين بأن إسرائيل تواجه أخطار العزلة، وفي حاجة إلى الاعتماد على الذات، مضيفا أنها يجب أن تصبح مثل “إسبرطة”، المدينة اليونانية القديمة التي اشتهرت بحروبها ونزعتها العسكرية.

وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 64 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 164 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمّرة في القطاع، ومجاعة واسعة وفق تقارير المنظمات الدولية.