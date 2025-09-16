مصر تعلق على العملية الإسرائيلية في مدينة غزة

أدانت وزارة الخارجية المصرية بأشد العبارات بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، واصفة إياها بأنها “تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”.

وقالت الخارجية في بيان لها، الثلاثاء، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية تعكس “إصرار الجانب الإسرائيلي على ممارسة سياسة متهورة وتنذر بعواقب شديدة السلبية على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأكملها”، محذرة من المخاطر الكارثية لهذه “العمليات التي قد تؤدي إلى مرحلة جديدة من الفوضى الشاملة نتيجة التهور والتمادي الإسرائيلي”.

وأكد البيان أن “مصر تحمل الأطراف الدولية الفاعلة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من ترد شديد، وعدم التحرك لمواجهة ما يتم ارتكابه من جرائم وإبادة ضد المدنيين في غزة“، داعية إلى اتخاذ خطوات حقيقية نحو إنهاء الحرب وإنقاذ حياة الفلسطينيين في القطاع.

وأشار البيان إلى أن آلة الحرب الإسرائيلية أودت بحياة ما يقارب 65 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب على غزة، إضافة إلى إصابة مئات الآلاف وتدمير البنية التحتية، مؤكداً أن العمليات العسكرية لها تبعات خطيرة على الوضع الإنساني في القطاع.

وأكدت مصر على أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتخفيف المعاناة وحماية المدنيين، محذرة من استمرار التدهور الذي يهدد الاستقرار الإقليمي والأمن الإنساني في المنطقة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية بريّة في غزة، في وقت قال فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن المرحلة البرية من عملية “مركبات غدعون 2” قد بدأت.

وأكد الجيش رسميًّا في بيان، بدء المرحلة التالية ضمن عملية “مركبات غدعون ب”، وجاء في التفاصيل “بدأ الجيش بتوسيع نطاق القتال إلى قلب مدينة غزة.. في محيط مدينة غزة يعمل الآن لواءان نظاميان، اللواء 162 واللواء 98، في الأيام القادمة سينضم تدريجيًّا أيضًا اللواء 36، وسيطوّقون مدينة غزة من جميع جهاتها”.