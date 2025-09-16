موقف محرج.. وزير أمريكي يخطئ في اسم وزارته وترامب يصحح له (شاهد)

أخطأ وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أثناء مؤتمر صحفي في ممفيس، عند الإشارة إلى وزارة الدفاع، فتوقف للحظة قبل أن يقول “وزارة الحرب”، في زلة عكست الجدل الدائر حول مساعي الرئيس دونالد ترامب لتغيير اسم الوزارة.

Hegseth: From day one, the DOD— excuse me, DOW— The Department of War pic.twitter.com/WyXUikOBUQ — Acyn (@Acyn) September 15, 2025

ورد الرئيس الأمريكي ترامب مازحا: “سعيد لأنك صححت ذلك”.

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي إلى تغيير اسم وزارة الدفاع لتصبح “وزارة الحرب”، غير أن الأمر لا يزال يتطلب بعض الاعتياد بالنسبة لرأس البنتاغون.