هروبا من قصف الاحتلال.. عائلة فلسطينية تفترش الأرض في مدينة غزة (فيديو)
اضطرت إحدى العائلات الفلسطينية إلى افتراش الأرصفة في شوارع مدينة غزة بعدما استهدفت الغارات الإسرائيلية منازلهم والمربعات السكنية في منطقة المخابرات والكرامة غرب المدينة.
وعلى أبواب مستشفى الشفاء، لجأت الأسرة بحثًا عن مأوى مؤقت، بعدما فرّوا من بيتهم بلا ملابس ولا متاع، هاربين من القصف العشوائي، وآلة الإجرام الوحشية للاحتلال الذي يواصل حرب الإبادة الممنهجة.
وفي الأثناء، ظلّ دوي الطائرات الحربية الإسرائيلية يملأ سماء المدينة، مضيفًا مزيدًا من الرعب إلى مشهد النزوح الجماعي.
ومنذ ساعات صباح الثلاثاء الأولى عمد الاحتلال إلى قصف مناطق متفرقة من مدينة غزة مخلفا عددا من الشهداء والإصابات.
أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن طائرات الاحتلال شنت غارة جوية استهدفت محيط منطقة المخابرات شمال غرب مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
كما قصفت الطائرات الإسرائيلية مربعًا سكنيًا في البلدة القديمة بحي الدرج وسط المدينة، مخلفة مزيدًا من الضحايا.
وفي شمال غرب غزة، استُهدف منزل لأحد المواطنين في منطقة الأمن العام، ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين، في وقت يتواصل فيه القصف العنيف على مختلف أحياء القطاع.