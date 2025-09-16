هل أبلغه نتنياهو؟.. ترامب يوضح ملابسات ما جرى قبل الهجوم على الدوحة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يبلغه شخصيًا بخطط استهداف قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال ترامب ردًا على سؤال أحد الصحفيين عمّا إذا كان نتنياهو قد تواصل معه قبل الضربة: “لا، لم يفعل ذلك”، مضيفًا أنه علم بالهجوم “بالطريقة نفسها التي عرفتم بها أنتم”.

وجدد الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمره الصحفي، تأكيده أن إسرائيل “لن تقدم على مهاجمة قطر مرة أخرى”.

جاءت تصريحات ترامب تزامنا مع تقرير لموقع “أكسيوس”، الذي نقل عن مسؤولين إسرائيليين أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، أبلغ ترامب، صباح الثلاثاء الماضي، بأن إسرائيل تخطط لمهاجمة قادة حماس في الدوحة.

ونقل “أكسيوس” عن سبعة مسؤولين إسرائيليين أن “البيت الأبيض كان على علم مسبق بالضربة الإسرائيلية” وأن “نتنياهو أبلغ البيت الأبيض في وقت متأخر جدا لكنه كان كافيا لإلغاء الضربة”.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون، بحسب “أكسيوس”، أن نتنياهو اتصل بترامب قبل 50 دقيقة من التقارير الأولى عن وقوع انفجارات في الدوحة.

ونقل “أكسيوس” عن مسؤول إسرائيلي بارز أن “ترامب علم بالضربة على قطر قبل إطلاق الصواريخ وجرى نقاش بينه وبين نتنياهو ولم يعترض”

كما نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب “قررت مجاراة البيت الأبيض في نفيه لأي علم مسبق بالضربة حرصا على علاقات البلدين”.

بعد فوات الأوان

وكان ترامب قد أبدى في تصريحات سابقة رفضه العلني للهجوم، معتبرًا أن قطر شريك إستراتيجي للولايات المتحدة.

وأكد ترامب أن إدارته أُبلغت، من الجيش الأمريكي أن إسرائيل شنت هجوما ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أحد أحياء العاصمة القطرية الدوحة، مشددا على أن القرار اتخذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل منفرد، ولم يكن بقرار منه، على حد قوله.

وأوضح ترامب، في تعليقه المنشور على موقعه الرسمي في منصة “تروث سوشيال”، أن “قصف دولة ذات سيادة مثل قطر، التي تُعَد حليفا مقربا للولايات المتحدة وتعمل بشجاعة للإسهام في جهود الوساطة من أجل إحلال السلام، لا يخدم أهداف إسرائيل ولا أهداف واشنطن”.

وكشف الرئيس الأمريكي أنه أصدر تعليماته مباشرة إلى المبعوث الخاص ستيف ويتكوف لإبلاغ السلطات القطرية بالهجوم المرتقب، لكن ذلك جرى متأخرا، وللأسف كان الأوان قد فات لوقف الهجوم، ولم ينجح في منع الضربة.

وأعرب ترامب عن أسفه العميق لوقوع الهجوم في قطر، التي وصفها بأنها “حليف قوي وصديق للولايات المتحدة”.

وشدَّد على أنه يريد الإفراج عن جميع الأسرى وجثث القتلى فورا، وإنهاء الحرب بشكل عاجل، لافتا إلى أنه تحدث بعد الهجوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو “الذي أكد له رغبته في السلام”.

واعتبر ترامب أن “هذا الحادث المؤسف قد يشكل فرصة لتحقيق السلام”.

وأوضح أنه أجرى اتصالات مع كل من أمير قطر ورئيس الوزراء القطري، وعبَّر لهما عن شكره لدعمهما وصداقتهما للولايات المتحدة، مؤكدا “طمأنت القيادة القطرية بأن مثل هذا الأمر لن يتكرر على أراضيها”.