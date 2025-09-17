أنصار الله تعلن إطلاق صاروخ أدى إلى “هروب ملايين الإسرائيليين” (فيديو)

أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، تفاصيل عملية عسكرية نفذتها ضد أهداف إسرائيلية في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن ودعما للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت الجماعة عبر بيان، الثلاثاء، إن القوة الصاروخية في جماعة أنصار الله أطلقت صاروخا باليستيا فرط صوتي من نوع “فلسطين 2″ استهدف “هدفا حساسا في منطقة يافا المحتلة”، مؤكدة أن العملية حققت أهدافها بنجاح، وأدت إلى هروب الإسرائيليين إلى الملاجئ.

وأضاف البيان أن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ عملية ثانية “استهدفت مطار رامون في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة”، مشيرا إلى “نجاح العملية بشكل كامل”.

وأشار البيان إلى أن هذه العمليات “جاءت انتصارا للشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الإسرائيلي” في غزة، “داعيا كل أبناء الأمة العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتهم الدينية والأخلاقية تجاه الفلسطينيين”، محذرا من أن “الصمت على هذه الجرائم سيدفع الاحتلال للتمادي على البلدان العربية والإسلامية الأخرى”.

وكانت صحيفة “إسرائيل هيوم” ذكرت، في وقت سابق الثلاثاء، أن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اضطرت إلى الهبوط الفوري عقب إطلاق صاروخ من اليمن.