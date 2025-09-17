بريطانيا ترد على منع نائبين بالبرلمان من دخول إسرائيل

أعلن نائبان بالبرلمان البريطاني من حزب العمال، أن إسرائيل منعت دخولهما، وكانا ضمن وفد برلماني للاطلاع على العمل الطبي والإنساني الذي تقوم به منظمات، بما فيها منظمة “المساعدة الطبية للفلسطينيين”.

وقال النائبان عن حزب العمال البريطاني، (سيمون أوفر، وبيتر برينسلي) إنهما مُنعا من دخول إسرائيل أثناء توجههما إلى الضفة الغربية المحتلة، للاطلاع على العمل الطبي.

وفي بيان مشترك، أعرب النائبان عن “أسفهما العميق” لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعهما من الاطلاع مباشرة على التحديات الكبيرة التي تواجه المرافق الطبية في الضفة الغربية وسير عمل المنظمات هناك.

“أمر غير مقبول”

من جانبه قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية “إنه أمر غير مقبول على الإطلاق، ومثير للقلق العميق أن تمنع إسرائيل مرة أخرى نائبين بريطانيين من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة“.

وقال هاميش فالكونر، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمسؤولون إنهم كانوا على اتصال بالنائبين طوال الوقت، وأضاف “نحن واضحون مع إسرائيل بأن هذه ليست طريقة لمعاملة البرلمانيين البريطانيين”.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن النائبين كانا يعبران إلى إسرائيل من الأردن يوم الاثنين في زيارة تستغرق 3 أيام نظمها مجلس (التفاهم العربي البريطاني) عندما أوقفتهما السلطات الإسرائيلية.

A joint statement from Dr Peter Prinsley MP and Dr Simon Opher MP: pic.twitter.com/y0Q7xYQf2F — Dr Peter Prinsley MP (@PeterPrinsley) September 16, 2025

“التغطية على ما يحدث في الضفة الغربية”

وقال المجلس في تعليق “إن منع دخول أعضاء البرلمان البريطاني يظهر إلى أي مدى ستذهب إسرائيل في محاولة التغطية على ما يحدث في الضفة الغربية”.

وأعرب في بيان، عن أسفه العميق لقرار السلطات الإسرائيلية منع دخول نائبين بريطانيين ضمن الوفد إلى الضفة الغربية المحتلة، كان من المقرر أن يدخلا في 15 سبتمبر، وكان السبب الرسمي هو أن هذا القرار “لاعتبارات تتعلق بالأمن العام أو السلامة العامة أو النظام العام”.

Unacceptable that two more British MPs have been denied entry to the Occupied Palestinian Territories by Israel. I have remained in contact with both colleagues throughout and I have been clear with the Israeli authorities that this is no way to treat British parliamentarians. — Hamish Falconer MP (@HFalconerMP) September 16, 2025

كيف يُمكن لنائبين أن يُشكلا تهديدًا للأمن؟

وأضاف البيان “لكن لم يُشرح كيف يُمكن لنائبين أن يُشكلا تهديدًا للأمن أو النظام العام.. هذه هي المرة الثانية هذا العام التي تمنع فيها إسرائيل وفدًا برلمانيًا، مما يثير تساؤلات جدية حول إمكانية الوصول إلى الأراضي المحتلة وما تحاول إسرائيل إخفاءه.

Emergency departments in Gaza City are at breaking point. At the few remaining partially operational hospitals, medical teams are overwhelmed with casualties, and are working with severely depleted stocks of essential medicines and supplies. (4/5) — Medical Aid for Palestinians (@MedicalAidPal) September 17, 2025

وقال البيان إن النائبين سيمون أوفر وبيتر برينسلي طبيبان كانا في طريقهما إلى الضفة الغربية ضمن وفد للاطلاع على مشاريع إنسانية وعقد لقاء مع المجتمع المدني الفلسطيني، كما كان مقررا أن يلتقوا بوكالات الإغاثة الدولية وهيئات الأمم المتحدة، والقنصل العام البريطاني.

منع دخول نائيتين

وفي وقت سابق من هذا العام، منعت إسرائيل أيضا نائبتين من حزب العمال، هما ابتسام محمد ويوان يانغ، من دخول إسرائيل في أبريل/نيسان، خلال زيارة أخرى نظّمتها المنظمة.

وقالت السلطات الإسرائيلية -آنذاك- إن النائبتين “اتهمتا إسرائيل بادعاءات كاذبة، وشاركتا في نشاط للترويج لعقوبات ضد وزراء إسرائيليين” فيما نفت النائبتان ذلك الادعاء.