ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة منذ فجر الثلاثاء إلى 108 (فيديو)

بلغ عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء 108 شهداء، نتيجة استمرار الغارات الإسرائيلية العنيفة على مختلف مناطق القطاع، فيما لا تزال طواقم الإسعاف تواجه صعوبة كبيرة في الوصول إلى الضحايا بسبب القصف المستمر.

ونقل مراسل الجزيرة مباشر عن مصادر طبية قولها إن غالبية الشهداء كانوا في شمال القطاع، خاصة في مدينة غزة، مع تسجيل حالات في وسط وجنوب القطاع.

وأكدت المصادر استهداف الاحتلال مركبة تقل نازحين قرب ساحة الكتيبة غرب المدينة، إضافة إلى استهداف تجمع سكني في حي الدرج، وأسفر ذلك عن ارتفاع الحصيلة، فيما استُشهد آخرون في محيط شارع اللبابيدي غرب المدينة. كما شنت طائرات الاحتلال غارات قرب بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأشار المراسل إلى أن الغارات الليلية الماضية على مدينة غزة تواصلت حتى اللحظة، بعد أن وسعت قوات الاحتلال وتيرة التدمير، مستهدفة المباني السكنية لإجبار المدنيين على النزوح نحو الجنوب.

الشهداء حسب المستشفيات:

مستشفى الشفاء: 64 شهيدا

مستشفى المعمداني: 24 شهيدا

مستشفى القدس – تل الهوا: 5 شهداء

مستشفى العودة: 3 شهداء

مستشفى الأقصى: 6 شهداء

مستشفى ناصر: 6 شهداء

توزيع الشهداء حسب المناطق:

شمال القطاع: 93 شهيدا

وسط القطاع: 9 شهداء

جنوب القطاع: 6 شهداء

إجمالي الضحايا

وأعلنت مصادر طبية أن إجمالي الضحايا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وصل إلى 64,964 شهيدا و165,312 إصابة، بينهم عدد كبير لا يزال تحت الركام أو في الطرقات، حيث تعجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

كما سجلت حالات وفاة بسبب المجاعة وسوء التغذية بلغت 428 حالة، بينهم 146 طفلا، منذ إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة، ما يعكس استمرار الأزمة الإنسانية الحادة في القطاع.