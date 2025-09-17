السينما السورية تعود بعد غياب طويل وتوثق معاناة أهالي البلاد (فيديو)

شهدت قاعة المؤسسة العامة للسينما في سوريا انطلاق فعالية “أفلام الثورة السورية”، في حدث أعاد الحضور إلى الشاشة الكبيرة بعد سنوات من توقف النشاط السينمائي خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

استُهلت الفعالية بعرض “برومو” جمع مشاهد مكثفة من الأعمال المشاركة، وبدأت العروض بفيلم “نزوح” للمخرجة سؤدد كعدان، الذي تناول قضايا اجتماعية عبر قصة عائلة سورية تعيش في منطقة محاصرة.

ويطرح الفيلم صراع الزوجين بين قرار البقاء أو النزوح، ويسلط الضوء على قضية الزواج المبكر التي فرضتها ظروف الحرب.

وظهرت مشاهد القصف والدمار في سياق استعادة ذاكرة عاشها السوريون في مدنهم وأحيائهم منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وفي كلمة له خلال الافتتاح، أكد الفنان جهاد عبده، المدير العام للمؤسسة، أن هذه التظاهرة “تمثل عودة قوية للسينما السورية الحرة، ورسالة بأن الفن قادر على الصمود وتوثيق الحقيقة مهما طال القمع”.

واعتبر الفنان نوار بلبل أن الحدث “أكثر من مجرد عرض أفلام، بل مساحة للتنفس الجماعي، وفرصة لقول ما عجزنا عن قوله لسنوات على الخشبة والشاشة”.