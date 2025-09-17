“بصقة على وجه إسرائيل”.. وزير الثقافة الإسرائيلي يوقف دعم مهرجان سينمائي بعد فوز فيلم مؤيد للفلسطينيين

أعلن وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي، ميكي زوهر، وقف تمويل الدولة لحفل توزيع جائزة أوفير السينمائي، وذلك بعد فوز فيلم “البحر”، والذي يعد في إسرائيل مؤيدا للفلسطينيين.

وقال موقع “أي 24 نيوز” الإسرائيلي في تقرير نشره، اليوم الأربعاء، إن زوهر اعتبر فوز الفيلم كان بمثابة “بصقة في وجه مواطني إسرائيل”، زاعما أن الفيلم يُظهر جنود الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل “بصورة سلبية” و”مهينة وكاذبة”.

وأوضح بيان صادر عن مكتب زوهر أن القرار بسحب التمويل، سيبدأ تطبيقه في عام 2026، استجابة لـ”غضب العديد من مواطني إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي”، وفق زعمه.

معايير الاختيار

من جانبها، ردت الأكاديمية الإسرائيلية للسينما والتلفزيون بالقول إن اختيار الأفلام والفائزين يتم من قبل أعضائها بناءً على “التميز السينمائي، وحرية الفن وحرية التعبير”.

وأضاف رئيس الأكاديمية، أساف أمير، أن الفيلم يثبت مرة أخرى أن السينما الإسرائيلية “تستجيب لواقع معقد ومؤلم”.

ويعرض الفيلم الفائز بجائزة أفضل فيلم، قصة طفل فلسطيني من قرية صغيرة قرب رام الله، تتلخص أمنيته الوحيدة في الوصول إلى تل أبيب لرؤية البحر لأول مرة في حياته.