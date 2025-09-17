بـ 7 تهم.. المدعي العام يطلب عقوبة الإعدام لقاتل تشارلي كيرك

أعلن الادعاء العام في ولاية يوتا الأمريكية، الثلاثاء، أنه سيسعى لتوقيع عقوبة الإعدام بحق تايلر روبنسون (22 عاما)، المتهم باغتيال الناشط السياسي تشارلي كيرك، في حادثة أثارت جدلا واسعا حول العنف السياسي في البلاد.

وخلال مؤتمر صحفي، قال المدعي العام لمقاطعة يوتا جيفري غراي إن مكتبه وجه 7 تهم ضد روبنسون، بينها القتل المشدد وعرقلة سير العدالة بعد محاولته التخلص من أدلة، إضافة إلى التلاعب بالشهود من خلال مطالبته زميله في السكن – الذي وصفته السلطات بأنه شريكه العاطفي – بحذف رسائل نصية تدين تورطه في الجريمة.

وأشار غراي إلى أن قراره بالمطالبة بالإعدام اتّخذ “بصورة مستقلة، استنادا إلى الأدلة المتاحة وظروف الجريمة”، مؤكدا أن ما جرى “عمل إجرامي خطير هدد حياة أشخاص آخرين”.

الأدلة والرسائل النصية

وكشفت وثائق قضائية أن روبنسون أرسل رسائل نصية إلى شريكه يوم الحادثة كتب فيها “لقد ضقت ذرعا بما ينشره من كراهية، بعض الكراهية لا يمكن إقناع المرء بالعدول عنها”.

وفي رسالة أخرى، قال صراحة “بلى، أعتذر” ردا على سؤال حول ما إذا كان بالفعل قد قتل كيرك.

كما تضمنت الرسائل اعترافا بالتخطيط للهجوم منذ أكثر من أسبوع، واعترافا بترك البندقية في البرية بعد تنفيذ العملية مع أمل بألا يتم العثور على بصماته. وأكد الادعاء أن تحليل الحمض النووي أظهر تطابقا مع عينات وجدت على زناد السلاح المستخدم.

تفاصيل الجريمة

واتهم روبنسون بإطلاق النار من سطح مبنى داخل حرم جامعة يوتا فالي، ما أدى إلى إصابة كيرك برصاصة قاتلة في الرقبة. وأفادت التحقيقات بأن المشتبه به ظل طليقا أكثر من 30 ساعة قبل أن يسلم نفسه للسلطات.

وأثارت الجريمة صدمة واسعة، حيث دعا عدد من الساسة، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى إنزال حكم الإعدام بالمتهم. كما أثارت القضية مخاوف من تصاعد موجات العنف السياسي، إذ تبادل الديمقراطيون والجمهوريون الاتهامات حول خطاب الكراهية وتأجيج الانقسام.