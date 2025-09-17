“بي بي سي” تنهي تعاقدها مع صحفي وتمنعه من دخول مقرها بسبب تضامنه مع أنس الشريف

قررت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إلغاء عقد الصحفي المصري محمد شلبي، ومنعه من دخول مبنى الهيئة بشكل فوري، بعد أن اعترض في مراسلات داخلية على تقرير للهيئة يربط مراسل الجزيرة الشهيد أنس الشريف بحركة حماس، وعبر عن وجهة نظره على مواقع التواصل.

وكانت بي بي سي تجاهلت شكاوى رسمية من جانب شلبي حول التقرير، على الرغم من أن لجنة حماية الصحفيين الدولية، وغيرها من المنظمات المستقلة، رفضت الرواية الإسرائيلية التي تربط أنس الشريف بحركة حماس، وأكدت أن هذا أسلوب معتاد من جانب إسرائيل في إطار محاولاتها تبرير استهداف الصحفيين بشكل متواصل في قطاع غزة.

فُصل من بي بي سي بسبب تضامنه مع أنس الشريف! pic.twitter.com/X22MdXAiDa — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) September 16, 2025

ولجأ شلبي إلى نشر اعتراضه على تقرير بي بي سي عن أنس الشريف على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فقامت إدارة الهيئة على الفور بإنهاء التعاقد معه، وإلغاء التصريح الذي يسمح له بدخول مقر عمله في لندن.

“لابد أن يموت الجميع”

وبعدها نشر شلبي على حساباته على مواقع التواصل كاريكاتيرا ساخرا يظهر مذيعا في “بي بي سي” يسأل أحد ضيوفه “هل يمكن أن نسمي ما يحدث في غزة إبادة جماعية؟”، فأجاب الضيف “لا حتى يموت الجميع”.

وقال شلبي، في منشور على منصة إنستغرام، إنه قبل نشر هذا الكاريكاتير “قامت بي بي سي بتعليق حسابي وبطاقتي التعريفية فجأة بسبب منشوراتي على مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل زميلي أنس الشريف”، وذلك بعد 7 سنوات من العمل مع الهيئة.

واضاف شلبي “لم أندم على موقفي، وكان شعورا جيدا أن أرحل وما تبقى من مبادئي ما زال سليما”.

إشادة وتضامن مع شلبي

ولقي موقف شلبي إشادة وتقديرا على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتبت سارة فضلي قائلة “أحسنت على موقفك.. قمة النزاهة الصحفية أن يضحي الإنسان بلقمة عيشه في سبيل الحقيقة”.

ووصفت الصحفية ليلي العرجاني ما حدث مع شلبي في منشورها بأنه “قصة مجنونة. صحفي في وحدة التحقق من الحقائق في بي بي سي تحدى افتراءتها بشأن صحفي الجزيرة المقتول أنس الشريف، فتم فصله بسبب ذلك”.

وعلق مارتن آسر، وهي صحفي سابق في بي بي سي، على موقف شلبي قائلا “أحسنت لتمسكك بمبادئك، وهو أمر ليس سهلا، ولهذا قلة من الصحفيين في بي بي سي يقدمون على مثل هذه الخطوة. على كثيرين غيرهم أن يدركوا عمق تواطئهم مع الإبادة الجماعية في غزة”.

يذكر أن صحيفة الغارديان البريطانية وصفت، في تقرير نشرته مؤخرا، الحرب المتواصلة في قطاع غزة بأنها “الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين في التاريخ”.

وكانت لجنة حماية الصحفيين ومنظمات أخرى أكدت أن مزاعم إسرائيل عن أن أنس الشريف عضو بحماس “تفتقر إلى المصداقية”، إذ إنها “جزء من نمط من المعلومات المضللة، يشمل حالات أخرى، تم فيها تصنيف الصحفيين المقتولين على أنهم مقاتلون أو ناشطون في حماس”.

وأكدت لجنة حماية الصحفيين أن “إسرائيل تقوم بأكثر الجهود دموية، وبشكل متعمد، لقتل وإسكات الصحفيين في غزة”، مما أسفر عن استشهاد 189 على الأقل، وفق تقديرات اللجنة، من الصحفيين والعاملين في الإعلام منذ بدء الحرب في غزة.