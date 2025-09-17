“تتحدى واشنطن”.. أول امرأة تقود احتفالات استقلال المكسيك منذ قرنين (شاهد)

للمرة الأولى منذ 215 عامًا، قادت كلوديا شينباوم، الرئيسة المكسيكية، مساء يوم الاثنين 16 سبتمبر، الاحتفالات الرسمية بذكرى الاستقلال، لتسجل سابقة تاريخية في بلدٍ اعتاد على زعامة الرجال منذ ثورة 1810.

¡Mexicanas, mexicanos! ¡Viva la Independencia! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva Josefa Ortiz Téllez Girón! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva Gertrudis Bocanegra! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva Manuela Molina, la…

شينباوم شاركت على صفحتها الرسمية على منصة “إكس” اللحظات التي اعتلت فيها شرفة القصر الوطني في العاصمة مكسيكو سيتي، ودقت الجرس الشهير الذي يستحضر ذكرى الدعوة الأولى لحمل السلاح ضد الاستعمار الإسباني بين عامي 1810 و1821.

وفي كلمتها، شددت على أن “لا قوة أجنبية تتخذ قرارات بدلا عنا”، مؤكدة رفضها لأي تدخل خارجي.

مراسم رمزية ورسالة سيادة

في اليوم التالي، وخلال العرض العسكري التقليدي في ساحة العاصمة، جدّدت الرئيسة رسالتها أمام حكومتها وآلاف الجنود قائلة: “لا مجال لأي تدخل في وطننا”.

ورغم أنها لم تذكر دولة محددة، فإن خطابها اعتُبر رداً غير مباشر على ضغوط واشنطن لتشديد الرقابة على عصابات المخدرات وتعزيز أمن الحدود.

تأتي هذه التصريحات في ظل مطالب أمريكية متكررة بمضاعفة الجهود ضد شبكات الجريمة المنظمة، بينما كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب قد اقترحت إرسال قوات أمريكية لمواجهة عصابات صنفتها كمنظمات إرهابية، وهو ما رفضته شينباوم مراراً.