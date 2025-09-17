جمهور الجزيرة مباشر يعلق على إحالة الداخلية السورية امرأة أساءت لشرطي (شاهد)

شهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلاً واسعًا بعد انتشار مقطع مصور لسيدة سورية وجهت خلاله إهانات لشرطي مرور في العاصمة دمشق، مستخدمة عبارات مسيئة ذات طابع طائفي ضد أبناء الطائفة العلوية، الأمر الذي أثار غضباً شعبياً واسعًا وحملات تطالب بمحاسبتها قضائياً.

لاقى الفيديو تفاعلاً واسعًا بين جمهور الجزيرة مباشر، حيث عبر كثيرون عن تضامنهم الكامل مع الشرطي، مشيدين بتصرفه المهني خلال الحادثة.

واعتبر النشطاء أن ما صدر عن السيدة يتجاوز كل الحدود القانونية والاجتماعية، محذرين من خطورة إضفاء طابع طائفي على خلاف فردي.

بعد ظهور فيديو تسيء فيه لشرطي مرور سوري، جمهور الجزيرة مباشر يعلق على إحالة الداخلية السورية امرأة أساءت للقضاء pic.twitter.com/9FPtxjGhVQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 17, 2025

وقال أحمد الأسعد إن الأولوية اليوم هي “بناء دولة سورية جديدة ومرحلة مختلفة”، داعياً السوريين إلى الكف عن النقاشات الطائفية، مؤكداً أن سوريا للجميع دون استثناء، وأن القانون يجب أن يطبق على الجميع.

أما خالد غريبة فأكد أنه “من عين الصواب أن تعتقل الدولة أي شخص يتحدث بلغة طائفية”، مشدداً على محاسبة أي فرد بغض النظر عن ديانته أو طائفته إذا مارس التحريض.

وقال محمد أحمد إن الحادثة كانت “مؤسفة جدًّا”، وأن الهجوم الطائفي مرفوض لأنه “يجرح المجتمع ويزيد الانقسامات”، مشيداً باحترافية الشرطي الذي تعامل بمهنية واحترام، وأضاف أن من حق الدولة محاسبة السيدة المسيئة بعيداً عن أي توظيف سياسي أو طائفي.

بدورها، رأت مظهر أحمد أن على القضاء أن يقوم بدوره “حفاظاً على كرامة المواطن أيًّا كان”، فما بالك برجل أمن يؤدي واجبه.

أما زكريا الشمري فقال إن الحادثة يجب أن تكون “درساً لكل من تسول له نفسه الاعتداء على موظف حكومي أو استخدام خطاب طائفي”، مؤكداً أن الهدف هو مجتمع موحّد بعيداً عن الفرقة والانقسام.

أوضحت السيدة، في فيديو لاحق نشرته عبر صفحتها على منصة “تيك توك” بعد انتشار الحادثة، أن الواقعة بدأت حين طلب منها شرطي المرور نقل سيارتها المتوقفة قرب فرع بنك البركة بدمشق، لكنها لم تستجب، ما أدى إلى مشادة كلامية دفعتها إلى تسجيل المقطع.

ورغم وصفها ما جرى بأنه مجرد “سوء تفاهم”، عادت في مقطع آخر لتكرر استخدام عبارات ذات طابع طائفي، نافية في الوقت نفسه وجود أي صلة لها بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) أو تأييدها لها. كما أعربت عن استعدادها لتقديم اعتذار عن العبارات المسيئة التي وردت في الفيديو.