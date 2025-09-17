بسبب حرب غزة.. استقالة مؤسس مشارك لشركة أمريكية شهيرة

استقال جيري غرينفيلد، الشريك المؤسس لعلامة بن آند جيري، وهما من الثنائي الذي شكّل اسماهما علامة الآيس كريم الشهيرة على مدار نصف القرن الماضي-من الشركة بعد خلاف وخلاف علني مع الشركة الأم “يونيليفر” مما يفتح نافذة جديدة على الصراع في غزة.

وجاءت استقالة جيري غرينفيلد، المؤسس المشارك لشركة “بن اند جيري” والذي ساهم اسمه في تشكيل العلامة التجارية الشهيرة للمثلجات (الآيس كريم) إثر تفاقم خلاف مع “يونيليفر” الشركة الأم، بسبب موقفها بشأن الحرب في قطاع غزة.

I told Congress they're killing poor kids in Gaza by buying bombs, and they're paying for it by kicking poor kids off Medicaid in the US. This was the authorities' response. pic.twitter.com/uOf7xrzzWM — Ben Cohen (@YoBenCohen) May 14, 2025

رسالة مفتوحة للعاملين

وفي رسالة مفتوحة موجهة إلى العاملين في “بن اند جيري” نشرها شريكه بن كوهين على منصة إكس اليوم الأربعاء، قال غرينفيلد إن الشركة، ومقرها فيرمونت، فقدت استقلاليتها منذ أن قلصت شركة يونيليفر نشاطها الاجتماعي.

ونشب خلاف مع يونيليفر منذ 2021، عندما قالت بن اند جيري إنها ستوقف المبيعات في الضفة الغربية المحتلة.

"Free Ben & Jerry's" from Unilever for silencing Gaza activism Ben Cohen, co-founder of Ben & Jerry's Ice Cream, launches a campaign to "Free Ben & Jerry's" from Unilever because of silencing Ben & Jerry from speaking out on the genocide in Gaza and other social justice issues. pic.twitter.com/cS7Vz5KRAb — MintPress News (@MintPressNews) September 11, 2025

ومنذ ذلك الحين، رفعت العلامة التجارية دعوى قضائية ضد شركتها الأم بسبب اتهامها بأنها تسعى لإسكاتها، ووصفت الحرب في غزة بأنها “إبادة جماعية” وهو موقف نادر من شركة أمريكية كبرى.

وقال غرينفيلد إنه لم يعد بإمكانه “بضمير مرتاح” مواصلة العمل لصالح شركة “أسكتتها” يونيليفر رغم اتفاقية الاندماج التي قصدت حماية المهمة الاجتماعية للعلامة التجارية.

وكتب في الرسالة “لم يكن هذا الاستقلال هامشيا بسبب اتفاقية الاندماج الفريدة التي تفاوضنا عليها أنا وبن مع يونيليفر”.

After 47 years, Jerry has made the difficult decision to step down from the company we built together. I’m sharing his words as he resigns from Ben & Jerry’s. His legacy deserves to be true to our values, not silenced by @MagnumGlobal #FreeBenAndJerrys pic.twitter.com/EZXGRjs76a — Ben Cohen (@YoBenCohen) September 17, 2025

طلب لإنشاء شركة مستقلة

وقال متحدث باسم (ماغنوم آيس كريم) وهي وحدة المثلجات التابعة ليونيليفر إن الشركة “لا تتفق مع وجهة نظر غرينفيلد وسعت إلى إشراك المؤسسين المشاركين في محادثة بناءة حول كيفية تعزيز مكانة بن اند جيري القوية القائمة على القيم في العالم”.

ولم تستجب شركة يونيليفر بعد طلب للحصول على تعليق.

وجاءت استقالة غرينفيلد في وقت تدعو فيه بن اند جيري إلى إنشاء شركة مستقلة خاصة بها قبل إدراج أسهم ماغنوم في نوفمبر/ تشرين الثاني للتداول بعد خلاف لسنوات بشأن موقف العلامة التجارية الأمريكية الصريح بشأن غزة.

وفي الأسبوع الماضي طالب كوهين “بتحرير شركة بن اند جيري” لحماية قيمها الاجتماعية، وهو طلب قوبل بالرفض من (بيتر تير كولف) الرئيس التنفيذي الجديد لماغنوم.