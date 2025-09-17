دمشق تضع شروطا أمام أي تفاهمات مستقبلية مع إسرائيل

أكد مصدر رسمي في الحكومة السورية لقناة الجزيرة أن أي تفاهمات محتملة مع إسرائيل يجب أن تضمن سيادة سوريا وأن تعالج ما وصفه بـ”التهديدات الإسرائيلية المتكررة”.

وشدد المصدر على أن أي اتفاق أمني مع إسرائيل ينبغي أن يرتكز على اتفاقية فضّ الاشتباك الموقعة عام 1974، باعتبارها المرجعية القانونية والسياسية الأساسية لأي ترتيبات مستقبلية.

وأضاف المصدر أن دمشق لا يمكن أن تناقش أي اتفاق أمني مع إسرائيل ما لم تنسحب الأخيرة إلى مواقعها قبل 8 ديسمبر، في إشارة إلى الخطوط التي سبقت التصعيد العسكري الأخير.

كان الرئيس السوري أحمد الشرع قال يوم الجمعة الماضي إن السياسات الإسرائيلية إزاء بلاده تكشف حزنها على سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، ورغبتها في تحويل سوريا إلى ميدان للصراع وتصفية الحسابات، وصولا إلى مخطط لتقسيم سوريا.

وأضاف أن إسرائيل اعتادت أن تعالج مشاكلها الاستخباراتية وفشلها الأمني في بعض الأحيان بأن تستخدم عضلاتها في الحذر الزائد في المخاوف الأمنية.

وفي مقابلة متلفزة مع قناة الإخبارية السورية، أوضح الشرع أن بلاده “تجري مفاوضات بشأن اتفاق أمني مع إسرائيل للعودة إلى اتفاق 1974 أو صيغة مشابهة”.

ونوه إلى أن إسرائيل اعتبرت أن سقوط النظام هو خروج لسوريا من اتفاق عام 1974، رغم أن سوريا أبدت من أول لحظة التزامها به، وراسلت الأمم المتحدة وطلبت من قوات “الأوندوف” أن تعود إلى ما كانت عليه.

ومنذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تنتهك إسرائيل سيادة سوريا، رغم مساعي الإدارة السورية الجديدة لترسيخ الأمن والتعافي من آثار الحرب والتركيز على التنمية الاقتصادية.

وسبق أن حاولت إسرائيل تبرير عدوانها المتكرر على سوريا بسعيها إلى تحويل جنوب البلاد إلى منطقة منزوعة السلاح، فضلا عن تدخلاتها المتكررة تحت ذريعة حماية الدروز.

وفي 8 ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل انهيار الاتفاقية واحتلال جيشها المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في هضبة الجولان (جنوب غربي)، التي تحتل معظم مساحتها منذ عقود.

واتفاقية فصل القوات (فض الاشتباك) جرى توقيعها بين إسرائيل وسوريا في 31 مايو/أيار 1974، وأنهت حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973 وفترة استنزاف أعقبتها على الجبهة السورية.