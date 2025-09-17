13 شهيدا في قصف إسرائيلي لبوابة مستشفى الشفاء (فيديو)

استشهد 13 فلسطينيا، وأصيب نحو 27 آخرون، اليوم الأربعاء، أمام بوابة مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة، جراء استهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن 13 شخصا استشهدوا حتى الآن، فيما أصيب 27 شخص آخر، في استهداف للنازحين أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي الجنوبية غربي مدينة غزة، وأن العدد مرشح للزيادة نتيجة الإصابات الخطيرة، وتجمع عدد كبير من الفلسطينيين لحظة استهداف بوابة المستشفى.

وأظهرت مشاهد مصورة، حصلت الجزيرة مباشر عليها، تناثر جثث الشهداء أمام البوابة، وفي الشوارع المؤدية إلى المستشفى.

ومنذ فجر الاربعاء، بلغ عدد الشهداء 75 شهيدا، وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأعلنت مصادر طبية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 65,062، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 165,697، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 7 شهداء، والإصابات 87، ليرتفع إجمالي شهداء المساعدات ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,504، والإصابات إلى 18,381.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 4 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 432 حالة وفاة، من ضمنها 146 طفلا.