طالبوا بصفقة ووقف الحرب على غزة.. طلاب إسرائيليون يتظاهرون خارج المدارس (فيديو)

تظاهر مئات الطلاب الإسرائيليين اليوم الأربعاء، خارج بوابات المدارس الثانوية في وسط إسرائيل للمطالبة بالإفراج عن الأسرى في غزة وإنهاء الحرب، بحسب ما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وحمل المحتجون صور الأسرى على لافتة ضخمة، ولافتات أخرى تنادي بإطلاق سراحهم، فيما تمت مخاطبة للطلاب من قبل معلمين وبعض الطلاب المشاركين في المسيرة.

مسيرات متواصلة في إسرائيل

وتنظم يوميا مسيرات في إسرائيل من قبل أهالي الأسرى الإسرائيليين وناشطين تنادي بعقد صفقة وقف إطلاق النار وإطلاق سراحهم ووقف حرب الإبادة في غزة.

ويتهم أهالي الأسرى، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعرقلة عقد صفقة إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في غزة لأسباب تخصه للمحافظة على منصبه في الحكومة.

واليوم الأربعاء، صرخ أهالي الأسرى في وجه نتنياهو، بعد أن عاد إلى قاعة المحكمة بعد الاستراحة، وصاحت عائلات الضحايا والنشطاء في وجهه وهم يهتفون “1200 قتلوا في عهدك!”.

احتجاج أمام منزل نتنياهو

وفي وقت سابق، تظاهر أفراد من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، أمام منزل بنيامين نتنياهو، في شارع غزة بالقدس، وأعلنوا عزمهم الاستمرار في التظاهر والاحتجاج على سياسات الحكومة.

كما تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء الأحد، في عدة مناطق بأنحاء البلاد للمطالبة بإبرام صفقة تفضي إلى إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.