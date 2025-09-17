“عار عليك”.. هتاف واستهجان يقطع كلمة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية (فيديو)

تحول الحفل الذي أقيم في قاعة الثقافة بمدينة روش هعين إلى صاخبٍ عندما صعدت أوريت ستروك، وزيرة الاستيطان الإسرائيلي، إلى المنصة لإلقاء خطاب دون علم الجمهور بناءً على طلب عضو مجلس بلدي من حزبها.

وردا على ذلك، أدار بعض الحاضرين ظهورهم لها وهتفوا ضدها.

إحدى الحاضرات قالت لموقع (واي نت) “هذا ليس حدثا سياسيا وقد قلنا ذلك أيضا لرئيس البلدية”.

تعرف أوريت ستروك بأنها من المشجعين الرئيسيين على خطط ضم الضفة الغربية، إضافة إلى بتسلئيل سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي.

وكانت دائما من المنادين بتوسيع نطاق القتال في قطاع غزة، حتى لو كان الثمن تعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر.

وتنتقد عائلات أسرى الاحتلال دوما وزيرة الاستيطان ويصفونها بأنها “عار على الحكومة”، بسبب مواقفها المناهضة لأي تقدم نحو استعادة الأسرى.

ويقولون إنها تقود إلى التضحية بالأسرى من أجل حرب أبدية بلا هدف ولا منطق، مؤكدين أن هذه الحرب يجب أن تنتهي من أجل مصلحة شعب إسرائيل بأسره.