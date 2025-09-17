ناشط فلسطيني يلاحق جنديا إسرائيليا أمام القضاء السويدي (فيديو)

كشف بشار جرار، الناشط الفلسطيني السويدي ونائب رئيس اتحاد الشباب الفلسطيني الأوروبي، تفاصيل تقدمه ببلاغ رسمي إلى الشرطة السويدية في مدينة مالمو ضد الجندي الإسرائيلي إلدار مايدر، المتورط في جرائم حرب في قطاع غزة.

وقال جرار، للجزيرة مباشر، إنه قدم أدلة موثقة بالصور والمقابلات التلفزيونية ومعلومات دقيقة حول هوية الجندي ودوره في العمليات العسكرية ضد المدنيين في غزة.

وأضاف أن الشرطة السويدية تواصلت معه لاحقًا لجمع مزيد من التفاصيل والأدلة، في خطوة تعكس بداية تحرك قانوني جاد، موضحا أن مئات الأفراد في السويد تقدموا ببلاغات مماثلة ضد الجندي ذاته.

وأشار الناشط الفلسطيني إلى أن هذا الجندي شارك بشكل مباشر في استهداف منازل المدنيين في غزة، وتسبب بخسائر بشرية فادحة عبر استخدام القوة المفرطة، لافتًا إلى أن الصمت عن هذه الجرائم يعد مشاركة في استمرارها.

ودعا جرار، دولة السويد إلى محاسبة هذا الجندي والالتزام بمسؤوليتها القانونية والأخلاقية بموجب اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ويأتي هذا البلاغ بالتزامن مع الجدل الذي أثاره السماح للجندي الإسرائيلي ذاته بإلقاء محاضرة في ستوكهولم الاثنين الماضي، بدعوة من منظمة “مع إسرائيل من أجل السلام”، المدعومة من حزب “المسيحي الديمقراطي” الذي تقوده السياسية السويدية إيبا بوش التي تعرف بمواقفها الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، إذ تزور المستوطنات غير الشرعية سنويًا وتُظهر دعمها العلني للجيش الإسرائيلي.

وكانت إذاعة Ekot السويدية قد كشفت في وقت سابق أن أكثر من 700 بلاغ قدمته منظمات وأفراد بالسويد ضد جرائم حرب إسرائيلية ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، في حين لا تزال التحقيقات جارية.