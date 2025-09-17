ملاسنة بين ترامب وصحفي أسترالي.. ما سببها؟ (شاهد)

أظهر فيديو مثير للجدل اُلتُقط في البيت الأبيض، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يدخل في ملاسنة حادة مع الصحفي الأسترالي جون ليونز، رئيس تحرير الشؤون الأمريكية في هيئة الإذاعة الأسترالية.

وخلال المؤتمر الصحفي، اتهم ترامب الصحفي بأنه “يضر أستراليا”، وهدد بأنه سيبلغ رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز بالأمر.

الصحفي المقيم في واشنطن جون ليونز وجّه عدة أسئلة لترامب حول أنشطته التجارية، من بينها: “هل من المناسب، سيدي الرئيس، أن يكون رئيس في منصبه منخرطًا في هذا القدر الكبير من الأنشطة التجارية؟”

"لقد تحدثت بنبرة سيئة".. ملاسنة على الهواء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصحفي أسترالي pic.twitter.com/Qv9OWIYSiI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 16, 2025

ترامب أجاب: “في الحقيقة لست كذلك. أبنائي هم من يديرون الأعمال، أنت تعرف ما هي الأنشطة” قبل أن يستطرد موجهًا السؤال للصحفي حول جنسيته.

وعندما أجابه ليونز بأنه من هيئة الإذاعة الأسترالية، رد ترامب قائلًا: “أوه، الأسترالي أنت تضر أستراليا كثيرًا الآن، وهم يريدون أن تكون علاقتهم بي جيدة” وأضاف ترامب: “زعيمكم سيأتي قريبًا لرؤيتي، وسأخبره عنك لقد تحدثت بنبرة سيئة للغاية”.

وعندما حاول ليونز طرح سؤال إضافي، قال له ترامب: “اصمت”.

ومن المقرر أن يسافر ألبانيز إلى نيويورك الأسبوع المقبل لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أشار إلى أنه يأمل في لقاء ترامب أثناء وجوده في الولايات المتحدة.

ولم يلتقِ الاثنان منذ فوزهما بالانتخابات، إلا أن تصريحات ترامب توحي بأن لقاءً مرتقبًا قيد الترتيب.

.@POTUS smacks down a rude foreign Fake News loser (many such cases): "Quiet." 🤣 pic.twitter.com/Q5zdQKgN5Z — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 16, 2025

لاحقًا، واصلت إدارة ترامب هجومها عبر الإنترنت، مستخدمة حسابًا رسميًا للبيت الأبيض لوصف الصحفي ليونز بأنه “خاسر أجنبي ينشر الأخبار الكاذبة”.

في المقابل، نشر مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم المقطع نفسه وكتب معلقًا: “لماذا يهدد دونالد ترامب الصحفيين؟ حلفاؤنا يستحقون الاحترام لا الترهيب”.

في وقت سابق من المشادة، كان ليونز قد سأل ترامب عن مدى زيادة ثروته منذ عودته إلى البيت الأبيض.

فرد ترامب: “لا أعرف إن كانت الصفقات التي عقدتها، في معظمها، بخلاف ما يفعله أبنائي، فهم يديرون أعمالي، لكن معظم الصفقات التي أبرمتها تمت قبل عودتي”.

وكانت عدة تحقيقات لوسائل إعلام أمريكية قد خلصت إلى أن ثروة ترامب زادت بشكل كبير خلال فترة ولايته.

وفي الأسبوع الماضي، نشرت مجلة فوربس قائمتها السنوية لأغنى أثرياء أمريكا، وقدّرت أن ثروة ترامب ارتفعت من 4.3 مليار دولار أمريكي إلى 7.3 مليار دولار خلال عام واحد فقط.