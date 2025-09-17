واشنطن تعرض مكافأة 5 ملايين دولار لاعتقال هذا الشخص

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، عبر مكتب شؤون المخدرات الدولية وإنفاذ القانون، عن مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل تقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة خوان خوسيه بونس فيليكس، المعروف بلقب “إل روسو”، زعيم جناح “لوس روسوس” التابع لكارتل سينالوا المصنف منظمة إرهابية أجنبية في الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الأمريكية إن بونس فيليكس هو مؤسس وزعيم “لوس روسوس”، الجناح المسلح الأساسي لفصيل “لا ماييزا” داخل كارتل سينالوا، الذي يشارك في قيادته إسماعيل زامبادا غارسيا المعروف بـ”إل مايو”.

ويشرف هذا الفصيل على إنتاج وتهريب الفنتانيل والكوكايين والماريجوانا والهيروين والميثامفيتامين من شمال غرب المكسيك إلى الأراضي الأمريكية.

وذكرت السلطات الأمريكية أن بونس فيليكس يواجه تهماً متكررة خلال السنوات الأخيرة تتعلق بالابتزاز وتجارة المخدرات والأسلحة وغسل الأموال.

وأوضحت الخارجية أن هذه المكافأة تأتي ضمن برنامج مكافآت المخدرات (NRP) لتشجيع التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتقديم قادة الكارتلات المتورطين في الإرهاب والاتجار بالمخدرات للعدالة، وذلك في إطار أولويات الرئيس دونالد ترامب “أمريكا أولاً”.

ودعت الوزارة من يملك معلومات للتواصل مع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أو أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية، مع التأكيد على سرية هوية المبلغين. وذكرت الخارجية أن المكافأة لا تشمل الموظفين الحكوميين والمسؤولين.