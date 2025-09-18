“اسحقوا عظامهم”.. أمهات وزوجات جنود إسرائيليين يطالبن ذويهن بالاستمرار في قتل سكان غزة (فيديو)

تجمع عدد من أمهات وزوجات جنود الاحتياط الإسرائيلين عند أحد مداخل قطاع غزة، الاثنين، ووجّهن تصريحات حادة طالبن فيها الحكومة بقطع المياه عن سكان القطاع ورفض إقامة مناطق إنسانية.

كما رددت النسوة هتافات وعبارات للتحريض على الاستمرار في قتل الفلسطينيين قائلين “اسحقوا عظامهم. أبناؤنا يجب أن يعودوا أحياء”.

“اسحقوا عظامهم”.. أمهات وزوجات جنود احتياط إسرائيليين يحرضن ذويهن عند مدخل قطاع غزة pic.twitter.com/JGHd0meMy6 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 18, 2025

وطالبت إحدى المتظاهرات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقطع الماء عن سكان القطاع ورفض إقامة مناطق إنسانية، قائلة “إلى بنيامين نتنياهو نحن أهالي الجنود حتى النصر، توقف توقف. لا دخول للجنود إلى أن نقطع عنهم المياه (عن غزة)، إلى أن يستسلم عدونا، وحينها سيدخل جنودنا لكي يحطموا عظامهم”.

وأضافت “أبناؤنا يجب أن يعودوا أحياء. علينا تعريض عدونا للخطر، لا أن نعرض جنودنا للخطر. لا تسمحوا بتوفير مناطق إنسانية هناك”.