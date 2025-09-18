الأخبار|فلسطين

“اسحقوا عظامهم”.. أمهات وزوجات جنود إسرائيليين يطالبن ذويهن بالاستمرار في قتل سكان غزة (فيديو)

ردد النسوة هتافات وعبارات للتحريض على الاستمرار في قتل الفلسطينيين (الجزيرة مباشر)
سيد توكل

Published On 18/9/2025
آخر تحديث: 12:08 PM (توقيت مكة)

تجمع عدد من أمهات وزوجات جنود الاحتياط الإسرائيلين عند أحد مداخل قطاع غزة، الاثنين، ووجّهن تصريحات حادة طالبن فيها الحكومة بقطع المياه عن سكان القطاع ورفض إقامة مناطق إنسانية.

كما رددت النسوة هتافات وعبارات للتحريض على الاستمرار في قتل الفلسطينيين قائلين “اسحقوا عظامهم. أبناؤنا يجب أن يعودوا أحياء”.

وطالبت إحدى المتظاهرات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بقطع الماء عن سكان القطاع ورفض إقامة مناطق إنسانية، قائلة “إلى بنيامين نتنياهو نحن أهالي الجنود حتى النصر، توقف توقف. لا دخول للجنود إلى أن نقطع عنهم المياه (عن غزة)، إلى أن يستسلم عدونا، وحينها سيدخل جنودنا لكي يحطموا عظامهم”.

وأضافت “أبناؤنا يجب أن يعودوا أحياء. علينا تعريض عدونا للخطر، لا أن نعرض جنودنا للخطر. لا تسمحوا بتوفير مناطق إنسانية هناك”.

المصدر: الجزيرة مباشر

