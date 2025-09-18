تقرير: مقاتلو حماس يدرسون اتجاهات تحرك الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة ويخططون للمزيد

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن جيش الاحتلال أرجأ دخول إحدى الفرق إلى غزة لعدة أيام، وادعى أن ذلك “بسبب عدم كفاية وتيرة الإخلاء”، وقال إنها سوف تنضم إلى القتال في الأيام المقبلة.

وقالت الإذاعة في تقرير لمراسلها، إن الفرقتين المهاجمتين لغزة من اتجاهين (الفرقة 162 والفرقة 98) تواصلان التقدم ببطء، وأن كبار مسؤولي الجيش يطلقون على هذه المرحلة اسم “مرحلة الاستطلاع”.

وأشارت إلى أن الجيش يتقدم تدريجيًا دون أن يتقدم نحو الداخل، بينما يتراجع مقاتلو حماس في غزة، متحصنين في قلب المدينة، دون أن يواجهوا القوات بشكل مباشر، وذلك بهدف دراسة اتجاهات تحرك الجيش والتخطيط ويخططون لمزيد من التحركات.

المعقل الأخير لحماس

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش يُقدّر أن معظم مقاتلي لواء مدينة غزة التابع لحماس “حوالي ثلثيهم” فروا من المدينة جنوبًا، وأن هذا ليس مفاجئًا على الإطلاق “فحماس تحرص باستمرار على الحفاظ على قوتها العسكرية، وتُهرّب المقاتلين من منطقة إلى أخرى، وفقًا لمناطق مناورة الجيش”.

وأضافت “هكذا، تضمن حماس أنه حتى بعد بضعة أشهر من انتهاء الجيش من احتلال مدينة غزة، سيظل لديها الآلاف المؤهلين والمدربين في المناطق التي لا تشهد قتالًا. وهكذا، فإن المعقل الأخير ينتقل ببساطة من مكان إلى آخر طوال الحرب. بعد غزة، ستكون المعقل الأخير التالي هي المخيمات المركزية، أو المواصي”.

المقاتلون في انتظار الجيش الإسرائيلي

وادعت إذاعة الجيش أنه “قتل في الأيام الأخيرة، منذ بدء عملية مركبات غدعون 2، نحو 200 مقاتل فلسطيني”.

وختمت إذاعة جيش الاحتلال التقرير بأن المقاتلين الفلسطينيين لا يتجولون في المنطقة المكشوفة مسلحين تقريبًا، وقالت إنهم يتحصنون، وكثير منهم تحت الأرض “وينتظرون هناك الجيش الإسرائيلي”.