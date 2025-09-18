شاهد: الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، بدء تنفيذ ضربات جوية على ما قال إنه “أهداف عسكرية تابعة لحزب الله” في جنوب لبنان، بعد دعوته سكان عدد من القرى إلى الإخلاء الفوري تحسبا للهجمات المرتقبة.

وقال في بيان مقتضب: “بدأ جيش الدفاع في هذه الأثناء شن سلسلة غارات مستهدفا أهدافا عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان”.

وأكدت مصادر للجزيرة مباشر سقوط جريح جراء قصف إسرائيلي استهدف بلدة ميس الجبل في المنطقة الجنوبية.

وأفادت مراسلة وكالة الأنباء اللبنانية في مرجعيون بأن “غارة معادية عنيفة استهدفت الآن، بلدة دبين”، كما قالت الوكالة إن “غارة معادية استهدفت منذ قليل، بلدة كفرتبنيت”.

وفي وقت سابق، نشر الجيش الإسرائيلي خرائط لأربعة مبان في 3 قرى بجنوب لبنان، وحث سكانها وسكان المباني المجاورة على مغادرتها فورا والابتعاد لمسافة لا تقل عن 500 متر، محذرا من وقوع خطر على من يبقى فيها.

وأوضح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في أنحاء جنوب لبنان، وذلك في مواجهة محاولاته المحظورة لاستئناف أنشطته في المنطقة”.

تعليق الجيش اللبناني

من جهته، أصدرت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه، بيانا أكدت فيه “استمرار العدو الإسرائيلي في خروقاته للأراضي اللبنانية”، التي تجاوز عددها 4500 خرق منذ دخول اتفاق وقف الأعمال العدائية حيز التنفيذ عقب العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان في عام 2024.

وأشار البيان إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية ما زالت تطال المواطنين، حيث استهدف اليوم عددا من القرى الجنوبية والمدنيين في مناطق آهلة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

وأضافت القيادة أن هذه الاعتداءات تترافق مع خروقات إسرائيلية مستمرة للسيادة اللبنانية برّا وبحرا وجوّا، إضافة إلى ارتكاب انتهاكات بحق سكان القرى الحدودية، كإطلاق القنابل الحارقة وتفجير المنازل.

وبيّنت أن هذه الخروقات المتكررة تعيق انتشار وحدات الجيش اللبناني في الجنوب، وأن استمرارها سيؤثر على تنفيذ خطة الانتشار خاصة في منطقة جنوب الليطاني.

وأعلنت القيادة أن وحدة عسكرية مختصّة عثرت على جهاز تجسس مموّه وضعه العدو الإسرائيلي في منطقة اللبونة – صور، وتمكنت من تفكيكه، وأكدت قيادة الجيش أنها تتابع هذه الخروقات جميعها بالتنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.