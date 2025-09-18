الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أُطلق من اليمن عقب استهداف مدينة إيلات بمسيرة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، بعدما أفادت الشرطة بأن مسيّرة أطلقت من الشرق أصابت مدينة إيلات في جنوب البلاد.

وقال الجيش في بيان إن “سلاح الجو اعترض قبل قليل صاروخا أطلق من اليمن وتسبب في تفعيل إنذارات في مناطق عدة من البلاد”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أكدت في وقت سابق أن عناصرها “قاموا بتأمين موقع ارتطام” مسيّرة أطلقت من الشرق في مدينة إيلات الواقعة على البحر الأحمر، بينما عرضت وسائل إعلام محلية لقطات تظهر سقوط مسيّرة قرب مدخل فندق.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المسيّرة انطلقت من اليمن وانفجرت عند مدخل أحد الفنادق في مدينة إيلات.

والثلاثاء، أعلنت جماعة “أنصار الله” في اليمن مهاجمتها بـ”نجاح” هدفا “حساسا” في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي ومطار “رامون” بطائرة مسيّرة.

وتهاجم جماعة “أنصار الله”، إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، كما تستهدف سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، وتقول إن هجماتها رد على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و141 شهيدا و165 ألفا و925 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 435 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.