البرهان: أبلغت الولايات المتحدة أننا لن نقبل بفرض أجندة خارجية أو أي حل لا يلقى قبول السودانيين

قال رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، إن “بيان المجموعة الرباعية حول استعادة الأمن في السودان لا يعنينا”، مشددا على أنهم ليسوا طرفا فيه.

وأشار البرهان، خلال لقاء مع صحفيين في العاصمة القطرية الدوحة، إلى أن مخرجات أي مبادرة لا يشاركون فيها لا تعد ملزمة بالنسبة لهم، مؤكدا أنه أبلغ واشنطن بعدم قبول السودان لأي أجندة خارجية أو حل لا يلقى قبول السودانيين.

وقال البرهان إن سيادة السودان غير قابلة للمساومة، وأن الحكومة منفتحة على أي جهود تهدف إلى إنهاء الحرب، شريطة الحفاظ على وحدة الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وأضاف أنه لا يحق لأي جهة، خلافا للشعب السوداني، إقصاء أي طرف من العملية السياسية.

مبادرات حل الأزمة

وفيما يتعلق بمبادرات حل الأزمة السودانية، قال البرهان إنه أبلغ الولايات المتحدة “أننا لن نقبل بفرض أجندة خارجية أو أي حل لا يلقى قبول السودانيين”.

وأضاف “نمد أيدينا لأي مبادرة لتحقيق السلام في السودان شريطة استسلام المتمردين.. ومستعدون للسلام اليوم قبل الغد إذا سلمت المليشيا سلاحها وتجَمّعت في مناطق محددة”.

وقال البرهان، إن المليشيا -في إشارة إلى الدعم السريع- تتلقى دعما عسكريا متواصلا بأسلحة حديثة عبر تشاد.

وأضاف “حربنا حرب وجودية هدفها القضاء على المليشيا والحفاظ على وحدة السودان”.

وعن تحالف “تأسيس”، اتهم البرهان التحالف بأنه غطاء لمنح شرعية للمتمردين، وقال “سنقاتلهم حتى القضاء عليهم”، مشيرا إلى أن خلافات القوى السياسية أعاقت تشكيل البرلمان.

كما اتهم البرهان الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة في الفاشر، وقال إنها خرقت قرارات مجلس الأمن بشأن منع إدخال الأسلحة لدارفور، ورفضت الهدنة الأممية في المدينة.

وفي الشأن الإقليمي، وصف البرهان الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر بأنه عدوان غادر وظالم يستهدف دولة ذات سيادة، مؤكدا دعم السودان الكامل لقطر في مواجهة هذا العدوان.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين قوية وراسخة، وأن الدوحة تقف دوما إلى جانب السودانيين.