السفارة الصينية في إسرائيل تستشهد بمثل شعبي للرد على تصريحات نتنياهو

رفض المتحدث باسم السفارة الصينية في إسرائيل تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي اتهم فيها فيها الصين وقطر، بأنهما تستثمران في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتستخدمان وسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ “حصار إعلامي” على تل أبيب.

وقالت السفارة في بيان، اليوم الخميس: “إن مثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وتضر بالعلاقات الصينية الإسرائيلية، وإن الصين تشعر بقلق بالغ وتعارضها بشدة”.

ووفق موقع غلوبل تايمز، أعربت الصين عن صدمتها من تصريحات نتنياهو، إذ قال المتحدث باسم السفارة عبر تطبيق “ويتشات” الصيني: “إن إلقاء اللوم على الأصوات الناقدة على بعض منصات التواصل الاجتماعي ثم توجيه أصابع الاتهام إلى الصين، ليس سوى حالة من البحث عن العلاج الخاطئ للمرض، وهذا يستهدف الطرف الخطأ ويصف العلاج الخاطئ”.

وأضاف البيان: “منذ فترة، يتابع المجتمع الدولي الوضع في غزة عن كثب، مع إجماع واسع يدعو إلى وقف إطلاق نار مبكر وإنهاء القتال، مما سيساعد أيضًا على ضمان عودة آمنة للرهائن الإسرائيليين في أقرب وقت ممكن. كذلك فإن التصويت الساحق في الأمم المتحدة والهيئات متعددة الأطراف الأخرى لصالح القرارات المتعلقة بالقضايا الفلسطينية يعكس بالفعل موقف غالبية المجتمع الدولي”.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن بلاده لاحظت أيضًا أن هناك العديد من الأصوات المتأملة داخل إسرائيل نفسها، والتي تقول إن ما تحتاجه البلاد ليس حربًا طويلة الأمد، بل خطة سلام دائمة، مضيفًا أن إسرائيل تحتاج إلى حكمة سياسية ودبلوماسية إبداعية للتغلب على مأزقها الحالي، وليس مجرد عمليات عسكرية وقصف لا نهاية له.

واستشهد المتحدث بمثل صيني يقول: “من الأفضل معالجة السبب الجذري بدلاً من مجرد علاج الأعراض، فالقضية الفلسطينية هي جوهر مشكلة الشرق الأوسط. أمن جميع دول المنطقة، بما في ذلك إسرائيل وفلسطين”.

مثل صيني يصف الغضب من نتنياهو

وشدد البيان على أنه “لا يمكن إنكار العدالة، ولا عكس الأخلاق، ولا تجاهل الرأي العام”، ناصحًا إسرائيل “بالاستجابة للنداء القوي للمجتمع الدولي، ووقف عملياتها العسكرية في غزة فورًا، والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن لمنع كارثة إنسانية أكبر”.

وأكد أن الصين تأمل بصدق أن ترى دول المنطقة تتعايش بسلام في أقرب وقت ممكن، وتحقق الاستقرار والازدهار المشترك، وهي مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي للعب دور بنّاء في تهدئة الوضع الإقليمي.

خلفية الحدث

وقبل أيام نقلت القناة ا12 الإسرائيلية عن نتنياهو قوله إن بلاده تدخل بسبب الحرب حالة من العزلة، “ويجب أن نواجه ذلك”.

وأضاف: “قد نجد أنفسنا في وضع بأن هناك عراقيل أمام اقتصادنا الدولي، وأن صناعاتنا العسكرية محظورة في العالم”.

وفي نفس الإطار نقلت قناة “كان” عن نتنياهو قوله “إن قطر والصين دولتان تفرضان علينا حصارا في مجال الشرعية والإعلام الجديد”.

وشدد على أنه لا يقبل ما وصفه بالادعاء بفشل العملية في قطر والتي كانت تستهدف قيادات لحركة حماس أثناء مناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في غزة.