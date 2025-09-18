القسام تتوعد جيش الاحتلال: لا أمل لكم في الأسرى أحياء أو أموات

توعدت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب توسيع عمليته ضد مدينة غزة التي تشهد حرب إبادة جماعية منذ نحو عامين.

وقالت كتائب القسام في بيان إن “غزة لن تكون لقمة سائغة” للاحتلال، مؤكدة أن توسيع العملية العسكرية في غزة يعني أنه لا أمل لإسرائيل في الحصول على أي من الأسرى، سواء الأحياء منهم أو الأموات.

وقالت كتائب القسام في بيانها، مخاطبة الجيش الإسرائيلي، “نحن لا نخشاكم وجاهزون لإرسال أرواح جنودكم إلى جهنم، ولقد أعددنا لكم جيشاً من الاستشهاديين وآلافاً من الكمائن والعبوات الهندسية وستكون غزة مقبرةً لجنودكم”.

“حرب استنزاف طويلة”

وأضاف البيان “أنتم تدخلون في حرب استنزاف قاسية ستكلفكم أعداداً إضافية من القتلى والأسرى”.

وأشار البيان إلى قيام مقاتلي القسام بالتدريب على وضع العبوات النلسفة داخل الآليات الإسرائيلية، وأكد أن الجرافات الإسرائيلية “ستكون أهدافاً مميزة لمجاهدينا وسبباً لزيادة أعداد الأسرى لدينا”.

وحذر البيان أن الأسرى الإسرائيليين “موزعون داخل أحياء مدينة غزة، ولن نكون حريصين على حياتهم طالما أن (رئيس الوزراء الإسرائيلي) نتنياهو قرر قتلهم”.

“لن تحصلوا على أي أسير”

وشدد البيان على أن “بدء هذه العملية الإجرامية وتوسيعها يعني أنكم لن تحصلوا على أي أسيرٍ لا حيٍ ولا ميت”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن بدء عملية عسكرية برية في مدينة غزة ضمن ما وصفها بعملية “مركبات جدعون 2″، وأجبر الآلاف من سكان مدينة غزة على مغادرتها.

وفي السياق أصدرت حركة حماس اليوم الخميس، بياناً دعت فيه إلى مواصلة وتصعيد الحراك العالمي المتضامن مع غزة، رفضاً لعدوان الاحتلال وجرائم الإبادة والتجويع بحق أكثر من مليوني إنسان محاصر في القطاع.

وطالبت الحركة بجعل أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة “أياماً لمسيرات غضب ضد الاحتلال وداعميه، وصرخة في وجه الصمت الدولي، وصوتاً موحداً لوقف العدوان وفتح المعابر وكسر الحصار”.