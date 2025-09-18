المدعي العام الإسباني يعلن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وفتح تحقيق في انتهاكات إسرائيل بغزة

أعلنت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الخميس، أنّ مدريد ستحقق في “انتهاكات حقوق الإنسان في غزة” بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت النيابة في بيان “أصدر النائب العام للدولة مرسومًا يقضي بتشكيل فريق عمل للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في غزة”، وذلك بهدف “جمع أدلّة ووضعها بتصرّف الجهات المختصة، وبالتالي احترام التزامات إسبانيا في ما يتعلق بالتعاون الدولي وحقوق الإنسان”.

وقبل أيام استدعت إسبانيا القائم بالاعمال الإسرائيلي في مدريد احتجاجًا على تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي اتهم فيها نظيره الإسباني بيدرو سانشيز بتوجيه تهديد إبادة جماعية ضد إسرائيل، في أعقاب إعلان مدريد سلسلة عقوبات على إسرائيل.

واعتبر نتنياهو أن تصريحات شانشيز التي تحدث فيها بأن بلاده رغم افتقارها لأسلحة استراتيجية كالقنابل النووية أو حاملات طائرات، ستواصل السعي لوقف الإبادة الجماعية في غزة، تمثل تهديدًا صارخًا لإسرائيل.