المقاومة تعلن عن 3 عمليات ضد قوات الاحتلال في غزة

واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية، الأربعاء، تنفيذ عملياتها العسكرية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مستهدفة تجمعات وآليات عسكرية في عدة أماكن بالقطاع.

وأعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها بالتعاون مع كتائب المجاهدين قصفت تحشدات للجيش الإسرائيلي قرب مفترق مرتجى جنوب مدينة خان يونس بعدد من الصواريخ من عيار 107 ملم، مؤكدة أن القصف جاء ردا على توغل الاحتلال في المنطقة وتصعيد عملياته العسكرية.

وفي السياق ذاته، أفادت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، بأنها تمكنت من تدمير آلية عسكرية إسرائيلية أثناء توغلها في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، عبر تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار من نوع “ثاقب – برميلية” تم زرعها مسبقا.

كما أعلنت كتائب المجاهدين أنها، استهدفت عصر الأربعاء دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافاه” بقذيفة “سَعير” وأصابتها بشكل مباشر شرق مدينة غزة، في منطقة المصلبة بحي الزيتون.