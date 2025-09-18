بوصلتها غزة.. الليبيون يرسلون “عمر المختار” للحاق بأسطول الصمود (شاهد)

تبحر من ليبيا سفينة “عمر المختار” من أجل الالتحاق بأسطول الصمود العالمي لكسر حصار الاحتلال الإسرائيلي عن قطاع غزة.

كان مقررًا أن تبحر السفينة، يوم الثلاثاء، تزامنا مع “يوم الشهيد” تخليدا لذكرى استشهاد المجاهد الليبي عمر المختار، والذي يوافق الـ16 من سبتمبر 1931، بعد حرب قادها ضد الإيطاليين لعشرين سنة، لكن الموعد أرجئ لترتيبات لوجستية.

انطلقت في يوم استشهاد عمر المختار.. ليبيون يستعدون للحاق بأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة pic.twitter.com/RaYO46taqC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 17, 2025

تحمل السفينة على متنها 20 شخصاً ويشارك فيها عدد من الناشطين والشخصيات العامة بينهم عمر الحاسي، رئيس الوزراء الليبي الأسبق، ومجموعة من المتضامنين الليبيين والأجانب.

وكان أسطول الصمود أعلن في وقت سابق مساء الأربعاء، عن إبحار 12 سفينة من مجموع 23 من الموانئ التونسية باتجاه قطاع غزة، في إطار جهود دولية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.

وحث أسطول الصمود في منشور له على موقع “إنستغرام” الناشطين حول العالم إلى تقديم عريضة لدولهم لحماية الأسطول من تعرضه لهجمات خلال إبحاره إلى غزة .

كما ثمن البيان الذي أصدره 16 دولة بينها قطر وجنوب إفريقيا وإسبانيا، والذي اعرب فيه وزراء الخارجية عن قلقهم بشأن سلامة “أسطول الصمود العالمي”.

بيان مشترك صادر عن 16 دولة بشأن سلامة "أسطول الصمود العالمي"#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/5uECi5RoMm — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) September 16, 2025

وأضاف الوزراء في بيانهم أن”أسطول الصمود العالمي” هدفه يتمثل في إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وزيادة الوعي بالاحتياجات الإنسانية الملحة للشعب الفلسطيني، وضرورة وقف الحرب في غزة.

ودعا البيان جميع الأطراف إلى الامتناع عن القيام بأي عمل غير قانوني أو عنيف ضد الأسطول، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وذكّر الوزراء بأن أي انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان للمشاركين في الأسطول، بما في ذلك الاعتداءات على السفن في المياه الدولية أو الاحتجاز غير القانوني، سيُفضي إلى المساءلة.

انطلق أسطول الصمود العالمي نهاية شهر أغسطس، من ميناء برشلونة الإسباني بمشاركة واسعة من ناشطين وشخصيات دولية بارزة، في خطوة تهدف إلى كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكانه.

ويضم الأسطول عشرات القوارب والسفن القادمة من تونس وإيطاليا واليونان ودول أوروبية أخرى، تحمل على متنها مساعدات إنسانية ومئات الناشطين من 44 دولة، إلى جانب مشاركة أكثر من 30 ألف شخص في الفعاليات المساندة لانطلاقه.