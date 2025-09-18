يهود حريديم يحاولون منع وصول مركبة تحمل 20 منهم إلى السجن (فيديو)

أوقف متظاهرون من اليهود المتشددين “الحريديم” شاحنة صغيرة تقل هاربين من الخدمة العسكرية في طريقهم إلى الاحتجاز.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاحنة التي كانت تقل 20 هارباً من الخدمة العسكرية الإلزامية، اعترضها المحتجون قبل أن تصل إلى أبواب السجن رقم 10 في منطقة بيت ليد.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة متظاهرين بالعشرات وهم يقطعون الطريق ويعترضون حركة الشاحنة التي اضطرت إلى الاستدارة والمغادرة.

الجيش الإسرائيلي قال في بيان إنه “في إطار أنشطة إنفاذ القانون المستمرة، أُلقي القبض اليوم على عدد من المتهربين من الخدمة العسكرية، وحوكموا في قضية تأديبية، وأُرسلوا إلى السجن”.

وأضاف بيان الجيش أن المعتقلين نقلوا في مركبة عسكرية، وأثناء توجههم إلى السجن العسكري، واجهت المركبة مظاهرة عند تقاطع كفار يونا وسط إسرائيل.

وتابع البيان أنه خلال المظاهرة، ألقى عدد من المتظاهرين الحجارة وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على المركبة، ما أدى إلى إصابة جنديين بجروح طفيفة جراء الغاز المسيل للدموع، وتلقيا العلاج الطبي في مكان الحادث، ولم يتطلب الأمر إخلاءهما.

“نموت ولا نتجند”

في شهر يوليو الماضي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إطلاق حملة جديدة تستهدف تجنيد 54 ألفا من طائفة الحريديم، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما، وذلك في إطار جهود لتوسيع قاعدة الخدمة العسكرية الإلزامية.

وبحسب ما أوردته إذاعة الجيش الإسرائيلي، سيتم تقصير مدة الإعلان عن التهرب من الخدمة العسكرية إلى شهرين فقط، بدلًا من مراحل مطولة كانت متبعة في السابق.

ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 يونيو/حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويشكل “الحريديم” نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المدارس والمعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، وهي 26 عاما.