حماس تطلق نداء عالميا للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، بياناً دعت فيه إلى مواصلة وتصعيد الحراك العالمي المتضامن مع غزة، رفضاً لعدوان الاحتلال وجرائم الإبادة والتجويع بحق أكثر من مليوني إنسان محاصر في القطاع.

وطالبت الحركة بجعل أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة “أياماً لمسيرات غضب ضد الاحتلال وداعميه، وصرخة في وجه الصمت الدولي، وصوتاً موحداً لوقف العدوان وفتح المعابر وكسر الحصار”.

دعوة لتصعيد الحراك الجماهيري

ودعا البيان “أصحاب الضمائر الحية والشعوب الحرة حول العالم إلى تصعيد الحراك الجماهيري، عبر المسيرات والمظاهرات الشعبية في المدن والعواصم، والمشاركة في المسيرات أمام السفارات الإسرائيلية والأمريكية وسفارات الدول الداعمة للاحتلال”.

كما دعا البيان إلى” تفعيل أدوات الضغط الجماهيري والطلابي والنقابي والبرلماني، لوقف الإبادة وتهجير سكان غزة قسراً والمطالبة بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية”.

دعم أسطول الصمود

كما شددت الحركة على حشد الوسائل لدعم أسطول الصمود العالمي، المتجه إلى غزة وضمان حمايته حتى وصوله، محذرة الاحتلال من استهدافه.

واعتبرت الحركة أن الأيام القادمة يجب أن تكون مرحلة جديدة من التصعيد المتواصل للحراك العالمي المناهض للعدوان حتى وقف الحرب ورفع الحصار وفتح المعابر.