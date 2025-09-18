شاب هندي يضرب أمه حتى الموت بسبب الإنترنت
Published On 18/9/2025|
آخر تحديث: 19/9/2025 12:00 AM (توقيت مكة)
ألقت الشرطة الهندية القبض على رجل اعتدى على والدته بالضرب ما تسبب في وفاتها، بعد مشادة بينهما بسبب انقطاع خدمة الإنترنت، ونفاد أسطوانة غاز الطهي.
وقالت وسائل إعلام هندية، الأربعاء، إن الشرطة ألقت القبض على الشاب نافِين سينغ (31 عاما)، بعد أن أظهر مقطع “فيديو” صادم اعتداءه على والدته سانتوش (52 عاما) داخل مطبخ المنزل، ما تسبب في وفاتها.
ويظهر الابن في “الفيديو”، الذي جرى تداوله على نطاق واسع في الهند، وهو يعتدي بالضرب بقطعة خشبية غليظة على رأس والدته، رغم محاولات والده، الذي يعمل شرطيا، وشقيقتيه منعه.
وبحسب وسائل إعلام هندية فقد نُقلت الأم إلى المستشفى فاقدة الوعي وتنزف، لكنها فارقت الحياة.
وأوضحت الشرطة أن سينغ مدمن كحول منذ سنوات وكثيرا ما كان يتشاجر مع والدته، وأن زوجته تركته عام 2020 بسبب سلوكه العنيف.
