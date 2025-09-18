شاهد: إنقاذ طفلين فلسطينيين علقا تحت الأنقاض بعد قصف إسرائيلي

تمكنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة من إنقاذ عدد من الأشخاص بينهم أطفال علقوا تحت أنقاض منزل استهدفه الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان.

وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت أحد المربعات السكنية في الشارع، ما أدى إلى استشهاد عدد من الأشخاص إضافة إلى دمار واسع في محيط المربع السكني.

وأظهر مقطع فيديو متداول جهود إنقاذ طفلين من قبل طاقم الدفاع المدني، كما أظهرت المشاهد ثبات الأطفال أثناء عملية الإنقاذ.

وعلى الرغم من تعرضهما لإصابات إلا أن النهاية كانت سعيدة بانتشالهما أحياءً.