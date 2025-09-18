شاهد: إنقاذ طفلين فلسطينيين علقا تحت الأنقاض بعد قصف إسرائيلي
Published On 18/9/2025
تمكنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة من إنقاذ عدد من الأشخاص بينهم أطفال علقوا تحت أنقاض منزل استهدفه الطيران الحربي لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان.
وكانت طائرات الاحتلال قد استهدفت أحد المربعات السكنية في الشارع، ما أدى إلى استشهاد عدد من الأشخاص إضافة إلى دمار واسع في محيط المربع السكني.
وأظهر مقطع فيديو متداول جهود إنقاذ طفلين من قبل طاقم الدفاع المدني، كما أظهرت المشاهد ثبات الأطفال أثناء عملية الإنقاذ.
وعلى الرغم من تعرضهما لإصابات إلا أن النهاية كانت سعيدة بانتشالهما أحياءً.
المصدر: الجزيرة مباشر