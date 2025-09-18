شاهد: لحظة انفجار مسيرة في مدخل فندق جنوبي إسرائيل

أظهرت لقطات مأخوذة من “كاميرا” مراقبة لحظة انفجار مسيّرة مفخخة قادمة من اليمن في مدخل فندق مطل على البحر الأحمر في إيلات جنوبي الأراضي المحتلة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، سقوط الطائرة المسيّرة، قائلا إنها أُطلقت من جهة الشرق على منطقة إيلات جنوبي إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار عقب اختراق الطائرة للأجواء في المدينة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المسيّرة، التي انطلقت من اليمن، انفجرت عند مدخل أحد الفنادق المطلة على البحر الأحمر في إيلات، فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الهجوم تسبب بإصابة الفندق بشكل مباشر.

عاجل | إذاعة الجيش الإسرائيلي: مسيرة تصيب فندقا بشكل مباشر في إيلات جنوبي إسرائيل 📌 هيئة البث الإسرائيلية: مسيرة من #اليمن انفجرت عند مدخل فندق في إيلات على البحر الأحمر #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/jz6DwHN5n7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 18, 2025

والثلاثاء، أعلنت جماعة (أنصار الله) في اليمن مهاجمتها بـ”نجاح” هدفا “حساسا” في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي ومطار “رامون” بطائرة مسيّرة.

وتهاجم جماعة (أنصار الله) إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، كما تستهدف سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، وتقول إن هجماتها رد على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و141 شهيدا و165 ألفا و925 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 435 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.