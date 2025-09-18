غزة.. المقاومة توقع 4 قتلى في صفوف الاحتلال بينهم ضابط برتبة رائد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 4 من عناصره، بينهم ضابط برتبة رائد، خلال اشتباكات جنوبي قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الجيش أن القتلى هم ضابط و3 جنود، وقد أُبلغت عائلاتهم بالحادث.

وأشار بيان رسمي إلى أن الضحايا هم:

الرائد عمري-حي بن موشيه (26 عاما)، قائد سرية في كتيبة “ديكل” بمدرسة الضباط ولواء المظليين.

الملازم رون أريئيلي (20 عاما)، متدرّب في كتيبة “ديكل” وخدم في لواء غولاني.

الملازم إيتان أفنير بن يتسحاق (22 عاما)، متدرّب في الكتيبة وخدم في وحدة “الكوماندوز”.

الملازم عيران شاليم (23 عاما)، متدرّب في كتيبة “ديكل” وخدم في دورية هيئة الأركان الخاصة.

وفي وقت سابق هذا الشهر قتل 4 جنود إسرائيليين في تفجير عبوة ناسفة بدبابة في جباليا شمالي قطاع غزة.

يأتي ذلك في وقت قالت إسرائيل إن أردنيا نفّذ هجوما عند المعبر الحدودي الرئيس بين الأردن والضفة الغربية المحتلة، وأدى الى مقتل إسرائيليين اثنين بالرصاص.

كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، سقوط طائرة مسيّرة في إيلات، بعد بلاغ للجيش عن “تسلل طائرة معادية” هناك.